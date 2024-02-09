استاندار تهران به تسریع در اجرای پروژه جاده«سرهار»دماوند ورود کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام کاظم فتاح دماوندی پیش از ظهر جمعه در آئین افتتاح و کلنگزنی پروژههای عمرانی شهرداری دماوند اظهار کرد: امروز برای ما روزی به یاد ماندگی و شیرینی است.
وی افزود: مطالبه مردم دماوند در موضوع ترافیک و حل آن به خصوص در منطقه گیلاوند، موضوعی قریب به ۱۵ ساله است و اجرای این زیرگذر در زمان وعده داده شده، مردم را خرسند خواهند کرد و گرهای از مشکلات ترافیکی حل میکند.
امام جمعه دماوند گفت: از استاندار تهران تقاضا داریم که موضوع کمربند شمالی (جاده سرهار) جدی گرفته شود و طعم شیرین افتتاح این جاده در همین دولت مردم ما بچشند و استاندار دستور بفرمایند که این پروژه تسریع شود.
وی ادامه داد: در جریان سفر ریاست جمهوری به شهرستان دماوند، موضوع کمربندی جنوبی را از مسئولان و وزیر راه و شهرسازی پیگیری کردیم.
امام جمعه دماوند افزود: در خصوص نحوه اجرای پروژه کمربندی جنوبی دماوند اختلاف نظر وجود داشت و در خواست داریم که کار کارشناسی هرچه سریعتر انجام و این در این دولت تعیین تکلیف شود، چراکه موضوع ترافیک منطقه گیلاوند مطالبه مردم است.
فتاحدماوندی گفت: احداث آرامستان مرکزی، موضوع بسیار مهمی است که با پیگیریها این کار به ثمر خواهد نشست و فقط تقاضا داریم که زمان آغاز و پایان پروژه و افتتاح فاز نخست نیز مشخص گردد تا امیدواری ایجاد شود.
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