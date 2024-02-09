برنامه ساخت ۴ میلیون مسکن در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد عصر جمعه در آئین آغاز عملیات اجرایی فاز ۳ نهضت ملی مسکن تربت حیدریه درباره پروژه‌های عمرانی دولت سیزدهم اظهار کرد: به جرأت می‌توان بزرگترین پروژه عمرانی دولت را برنامه احداث ۴ میلیون مسکن عنوان کرد.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور افزود: این برنامه که با هدف رفع عقب ماندگی ده‌ها ساله دولت از مداخله مؤثر در امر مسکن شکل گرفته است با احتساب ساخت مساکن مورد نظر و تأمین زیرساخت‌های اساسی و تأمین خدمات مورد نیاز این واحدها، از بزرگترین پروژه‌های عمرانی کشور در قبل و بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی محسوب می‌شود و از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی درباره ساخت ۴ میلیون مسکن توسط دولت گفت: بر اساس گزارش تقدیمی به رئیس جمهور در ماه گذشته برای بالغ بر یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار واحد مسکونی، زمین مناسب دولت تأمین شده که بخش عمده‌ای از آن به صورت انبوه سازی و یا گروه‌های ساخت در حال اجراست.

جمالی نژاد گفت: سرعت اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم با تاکید رئیس جمهور و پیگیری‌های صورت گرفته بالا رفته است.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور اظهار کرد: هفته دولت امسال بیش از ۳۰ هزار طرح عمرانی در کشور کلنگ زنی و افتتاح شد که در دو سه دهه اخیر بی‌نظیر بود اما به دلیل مظلومیت دولت بسیاری از این پروژه‌ها آن طور که باید و شاید به اطلاع مردم نرسید و لازم است که با برگزاری تورهای رسانه‌ای این طرح‌ها به مردم نشان داده شود.

وی از افتتاح ۷۸۸ پروژه در بخش راه و شهرسازی در کشور در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: این پروژه‌ها شامل ۵۴۴ پروژه در حوزه حمل و نقلی و ۲۳۴ پروژه در حوزه مسکن و شهرسازی است.

جمالی نژاد افزود: ارزش روز این ۷۸۸ پروژه ۷۲ هزار و ۸۶۶ میلیارد تومان و ۱۶ میلیون یورو است.