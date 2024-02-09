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۲۰ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۱۷

با حضور فرماندار شهریار؛

بازار شهرداری در اندیشه به بهره برداری رسید

بازار شهرداری در اندیشه به بهره برداری رسید

شهریار-بازار روز امیرکبیر کبیر فاز پنج شهر اندیشه همزمان با دهه مبارک فجر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر جمعه مراسم افتتاح بازار روز امیرکبیر شهر اندیشه با حضور علیرضا فاتحی نژاد فرماندار ویژه شهریار، بهروز کاویانی شهردار اندیشه، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مسؤولان شهری در فاز پنج شهر اندیشه برگزار شد.

شهردار اندیشه در آئین افتتاحیه این بازار گفت: بازار روز امیرکبیر با مشارکت بخش خصوصی در زمینی به متراژ دو هزار و ۷۰۰ متر مربع در زیربنای به مساحت دو هزار و ۴۵۰ متر مربع احداث شده که دارای ۳۲ غرفه و ۴ واحد اداری است.

بهروز کاویانی افزود: آورده شهرداری زمین و پروانه است به متراژ ۲ هزار و ۷۰۰ متر عرصه و بنا ۲ هزار ۴۸۴ متر است که ۳۲ غرفه احداث شده است.

شهردار اندیشه در ادامه به اشتغالزایی پروژه مذکور پرداخت و ادامه داد: حدود ۱۰۰ نفر در این پروژه اشتغال پیدا می‌کنند و امیدواریم شهروندان نیازهای ضروری خود را با احداث این پروژه برطرف کنند.

وی در ادامه به پروژه‌هایی که در فاز ۵ شهر اندیشه در حال اجرا هستند اشاره کرد و افزود: پروژه دهکده ورزشی در فاز ۵ با ۳ هزار و ۲۰۰ متر مساحت که در فاز اول آن ۴ سالن ورزشی در نظر گرفته شده همچنین بوستان همت با ۳ هزار متر مربع بوستان شهید باکری با یک هکتار و بوستان ورزش با همکاری شرکت عمران از جمله پروژه‌هایی است که در سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید و در هفته دولت سال جاری هنرستان ورزش در فاز ۵ افتتاح شد.

کد مطلب 6019397

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