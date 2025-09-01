به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح پارک شهید باکری با حضور حسین کاغذلو معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران، سجاد برنجی فرماندار شهریار، بهروز کاویانی شهردار اندیشه و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.
کاویانی شهردار شهر اندیشه در این مراسم اظهار داشت: احداث این پارک یکی از مطالبات جدی شهروندان بود که با پیگیریهای صورتگرفته و تخصیص اعتبارات لازم، امروز به ثمر نشست.
وی افزود: پروژه پارک شهید باکری با اعتباری بالغ بر ۲۸ میلیارد تومان در زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع احداث شده و به امکاناتی همچون سامانه نوین آبیاری قطرهای، مسیرهای پیادهروی، ستهای ورزشی و وسایل بدنسازی مجهز است. همچنین سرویسهای بهداشتی مجزا برای بانوان و آقایان در این مجموعه پیشبینی شده است.
کاویانی یادآور شد: این مجموعه تفریحی با نام شهید والامقام «مهدی باکری» نامگذاری شده و در راستای افزایش سرانه فضای سبز و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان منطقه اندیشه فاز ۵ ایجاد شده است. به گفته وی، این مجموعه میتواند نقش مؤثری در توسعه ورزش همگانی و فراهمسازی بستر تفریحات سالم برای خانوادهها ایفا کند.
