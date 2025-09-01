  1. استانها
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۲۵

سرمایه‌گذاری ۲۸۰ میلیاردی برای احداث پارک شهید باکری اندیشه

شهریار- شهردار اندیشه گفت: پارک شهید باکری فاز ۵ با اعتبار ۲۸ میلیارد تومان احداث شد و با امکانات ورزشی و رفاهی، پاسخ‌گوی مطالبه بحق شهروندان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح پارک شهید باکری با حضور حسین کاغذلو معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران، سجاد برنجی فرماندار شهریار، بهروز کاویانی شهردار اندیشه و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.

کاویانی شهردار شهر اندیشه در این مراسم اظهار داشت: احداث این پارک یکی از مطالبات جدی شهروندان بود که با پیگیری‌های صورت‌گرفته و تخصیص اعتبارات لازم، امروز به ثمر نشست.

وی افزود: پروژه پارک شهید باکری با اعتباری بالغ بر ۲۸ میلیارد تومان در زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع احداث شده و به امکاناتی همچون سامانه نوین آبیاری قطره‌ای، مسیرهای پیاده‌روی، ست‌های ورزشی و وسایل بدنسازی مجهز است. همچنین سرویس‌های بهداشتی مجزا برای بانوان و آقایان در این مجموعه پیش‌بینی شده است.

کاویانی یادآور شد: این مجموعه تفریحی با نام شهید والامقام «مهدی باکری» نام‌گذاری شده و در راستای افزایش سرانه فضای سبز و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان منطقه اندیشه فاز ۵ ایجاد شده است. به گفته وی، این مجموعه می‌تواند نقش مؤثری در توسعه ورزش همگانی و فراهم‌سازی بستر تفریحات سالم برای خانواده‌ها ایفا کند.

