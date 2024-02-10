برنامه ششمین روز جشنواره فیلم فجر در قم اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین روز جشنواره فیلم فجر در قم با اکران شش فیلم «باغ کیانوش»، «تابستان همان سال»، «رویا شهر»، «پرویزخان»، «شکار حلزون» و «قلب رقه» در دو سانس ۱۸:۳۰ و ۲۱ به روی پرده سینماهای ونوس، تربیت و بازار شهر میرود.
باغ کیانوش
اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه در محل اصلی جشنواره در سینما ونوس به تماشای «باغ کیانوش» ساخته رضا کشاورز حداد مینشینند.
رضا کشاورز حداد از فیلمسازان جوان باشگاه فیلم سوره است که ساخت چند فیلم کوتاه از جمله «تریبون»، «تعمیرکار»، «ناهارترین»، «ترسناک نیست»، «هیئت همراه»، «مداد رنگی»، «تکیهگاه»، «هدیه» و «آخرشه» را در کارنامه دارد.
او در ساخت اولین فیلم بلندش نیز به سُنت بیشتر فیلمهای کوتاهش که اختصاص به کودک و نوجوان داشت وفادار مانده و «باغ کیانوش» را که فضایی ماجراجویانه با رگههایی فانتزی دارد و نوجوانان محور اصلی آن هستند، راهی جشنواره فیلم فجر کرده است.
باغ کیانوش در کنار فیلم آپاراتچی از معدود فیلمهای جشنواره است که از یک کتاب اقتباس شده است. فیلمنامه این اثر سینمایی از کتابی با همین نام به قلم علیاصغر عزتیپاک از نویسندگان برجسته قمی است که امسال به عنوان چهره سال هنر انقلاب در عرصه داستاننویسی معرفی شد.
داستان رمان «باغ کیانوش» در زمان جنگ تحمیلی ایران و عراق در روستایی از توابع شهر همدان اتفاق میافتد. حمزه و عباس تصمیم میگیرند در روز جشن ازدواج پسر کیانوش به باغ او دستبرد بزنند. این ماجرا با سقوط یک هواپیمای بمبافکن عراقی در نزدیکی باغ همزمان میشود. سقوط هواپیما و ورود خلبان آن به باغ کیانوش ماجراهای جالبی رقم میزند.
شهرام حقیقتدوست، علیرضا آرا، مجید پتکی، و عباس جمشیدیفر بازیگران اصلی این فیلم سینمایی را تشکیل میدهند.
تابستان همان سال
اصحاب رسانه و هنرمندان قم در دومین سانس سینما ونوس به تماشای «تابستان همان سال» ساخته محمود کلاری خواهند نشست.
«تابستان همان سال» سومین تجربه کلاری در کارگردانی است. او ۲۷ سال قبل اولین فیلم خود را با نام «ابر و آفتاب» درباره یک گروه فیلمسازی ساخت و چهار سال بعد برای «رقص با رؤیا» روی صندلی کارگردانی نشست.
داستان فیلم از این قرار است که «عطای» هفتساله را پیش یک رمالِ آینهبین میبرند تا طی مراسمی دزد طلاهای عمهاش را در آینه شناسایی کند، عطا که هیچ تصوری از سرانجام آنچه در آن شرایط بر زبان میآورد ندارد، برای رهایی از آن وضعیت، هر آنچه از تعاریف عمهاش درباره شک و تردید او نسبت به دزدی داوود، پسر عمه دیگرش شنیده است را بازگو میکند، غافل از آنکه این دروغ موجب عقوبتی دور از انتظار برای کل خانواده میشود.
علی شادمان، فریبا نادری، سمیرا حسن پور، رؤیا جاویدنیا، مهرو نونهالی و با حضور صابر ابر، پژمان بازغی، نسیم ادبی، رایان سرلک، رونیکا بهرام زاده و با هنرمندی مهران مدیری (در نقش آینهبین و رمال) بازیگران فیلم تابستان همان سال هستند.
شکار حلزون
سینما بازار شهر در اولین سانس پذیرای تماشاگران فیلم «شکار حلزون» به کارگردانی محسن جسور میشود.
این فیلم روایتگر قصه مینو، زن جوان سرپرست خانوادهای است که برای تأمین معاش در یک شرکت خدماتی و نظافتی مشغول به کار است. او با پیشنهاد شغل پرستاری از پدر یک جوان مواجه میشود که شرط پذیرفتن این شغل با حقوق مناسب، جاری شدن صیغه محرمیت میان آنهاست.
حسین پاکدل، فرناز زوفا، محمد رسول صفری، مسعودرضا عجمی، رابعه مدنی، یاسمن ترابی، علیاکبر قاضی نظام، امیرعلی سخایی، میثم محمدی و زندهیاد حسام محمودی بازیگران «شکار حلزون» هستند.
قلب رقه
«قلب رقه» ساخته خیرالله تقیانیپور دومین فیلمی است که در ششمین شب جشنواره به روی پرده سینما بازار شهر میرود.
تقیانیپور که ساخت سریالهای «نجلا» و «ترور» را در کارنامه دارد، در نخستین ساخته بلند سینمایی خود فیلمی درباره نفوذ نیروهای ایرانی در «قلب رقه» که چهار سال پایتخت داعش بود، به تصویر کشیده است.
در این فیلم، شهرام حقیقت دوست، شادی مختاری، عبدالرضا نصاری، فرهاد قائمیان، هدایت هاشمی، محمدرضا شریفینیا، مصطفی ساسانی، عامر علی و مهدی شیخ عیسی به ایفای نقش میپردازند.
رؤیا شهر
امروز مخاطبان سینما تربیت در اولین سانس به تماشای انیمیشن «رؤیا شهر» به کارگردانی محسن عنایتی مینشینند.
عنایتی پنج سال قبل انیمیشن «بنیامین» را ساخت و حالا با «رؤیا شهر» یک بار دیگر جشنواره فجر را تجربه میکند.
این انیمیشن داستان ماجراجویانه پسربچهای به نام آرات است که تصمیم دارد شهرش را از نابودی نجات دهد و قهرمان «رویاشهر» شود، در این مسیر «پاشا» دوست بامزه و بانمکش و «تامارا» دختر باهوش و زیرک داستان هم همراهان او هستند.
نام امیر هوشنگ زند همچون انیمیشن «بنیامین» به عنوان سرپرست گویندگان «رؤیا شهر» به چشم میخورد و منوچهر زندهدل، لیلا کوهسار، میرطاهر مظلومی، آرزو آفری، ابراهیم شفیعی و اردشیر منظم از صداپیشگان این انیمیشن سینمایی هستند.
پرویز خان
سینما تربیت در دومین سانس خود پذیرای تماشاگران فیلم «پرویز خان» ساخته علی ثقفی خواهد شد.
علی ثقفی تنها فیلمساز قمی حاضر در این دوره جشنواره است که در اولین ساخته بلند سینمایی خود، مقطعی از زندگی پرویز دهداری معلم بزرگ اخلاق فوتبال ایران را با عنوان «پرویز خان» به تصویر کشیده است.
مریم سعادت، خسرو احمدی، حمیدرضا پگاه، بهنام تشکر، علی باقری، المیرا دهقانی، مهدی قربانی، یاسین مسعودی، محمد صادق ملک، نیما نادری، روزبه رئوفی، یدالله شادمانی، مهدی فریضه، منوچهر علیپور، امیر دانشجو، سید ابوالفضل موسوی، نصیر ساکی، امیرمهدی کوشکی، اسکندر کوتی و علی فرحناک در این فیلم نقشآفرینی میکنند.
