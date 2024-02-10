به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان زارعی بیان داشت: برای تامین خون ۲۴ مرکز درمانی استان نیاز به همه گروه‌های خونی وجود دارد، تعطیلات، مسافرت، کاهش دما و شیوع برخی بیماری های ویروسی از علت های کاهش مراجعه داوطلبان اهدای خون است.

وی با تاکید به نیاز روزانه به بیش از ۲۵۰ واحد خون افزود :باید ذخایر خون در استان را حفظ وافزایش دهیم ،در برخی از فصول سال با کاهش مراجعه داوطلبان خون مواجه می‌شویم این در حالی ست که نیاز مراکز درمانی وبیمارستانی به خون تعطیل پذیر نیست و بسیاری از بیماران خصوصا مبتلا به تالاسمی ادامه حیات شان به خون وابسته است.

وی ضمن‌ قدردانی از مردم برای اهدای خون خاطر نشان کرد: داوطلبان ۱۸ تا ۶۵ سال ووزن بالاتر از ۵۰ کیلوگرم، آقایان هر ۳ ماه وبانوان هر ۴ ماه می‌توانند خون اهدا کنند.

زارعی با اعلام این‌مطلب که اگر افراد مبتلا به سرماخوردگی هستند، پس از بهبودی کامل می‌توانند خون اهدا کنند، افزود : شهروندان قبل از برنامه ریزی برای سفر، اهدای خون را در برنامه ریزی خود بگنجانند.

مدیرکل انتقال خون هرمزگان بیان داشت: ۴ پایگاه اهدای خون در استان در شهرهای بندرعباس ( ۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰)، بندرلنگه (۷:۳۰ الی ۱۴)، میناب ( ۷:۳۰ الی ۱۴ )، قشم ( ۱۶:۳۰ الی۲۰:۳۰ ) جهت حضور داوطلبان فعال هستند.