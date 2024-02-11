تشکیل ستاد ویژه گمشدگان در راهپیمایی ۲۲ بهمن تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همزمان با برگزاری مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۲ غرفه ویژه استقرار گمشدگان را ایجاد کرده است که در آن نمایندگانی از پلیس، کارشناسان و روانشناسان و نیروهای دوام حضور دارند تا نسبت به ساماندهی افراد گمشده اعم از سالمندان، کودکان و … اقدام کنند.

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران آدرس‌های ۱۲ غرفه ویژه ستاد گمشدگان در طول مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن را به شرح زیر اعلام کرد:

ستاد گمشدگان شهرداری منطقه ۲: خیابان آزادی، استاد معین کوه نور

ستاد گمشدگان شهرداری منطقه ۵: بزرگراه محمد علی جناح، زیر پل شیخ فضل الله

ستاد گمشدگان شهرداری منطقه ۶: خیابان انقلاب، تقاطع خیابان شانزده آذر

ستاد گمشدگان شهرداری منطقه ۷: خیابان انقلاب، تقاطع دکتر قریب

ستاد گمشدگان شهرداری منطقه ۹: خیابان آزادی، مقابل ساختمان شهرداری منطقه ۹

ستاد گمشدگان شهرداری منطقه ۹: ورودی شمالی پارک المهدی نرسیده به زیر گذر شرقی میدان آزادی

ستاد گمشدگان شهرداری منطقه ۱۰: خیابان آزادی، جنب بزرگراه یادگار امام، رو به روی ساختمان شهرداری منطقه ۱۰

ستاد گمشدگان شهرداری منطقه ۱۱: خیابان انقلاب، تقاطع خیابان ولیعصر، بوستان دانشجو،

ستاد گمشدگان شهرداری منطقه ۱۲: میدان ولیعصر (عج)، ضلع جنوب غربی

ستاد گمشدگان شهرداری منطقه ۱۷: خیابان آزادی، به سمت انقلاب، جنب سینما بهمن

ستاد گمشدگان شهرداری منطقه ۱۸: بزرگراه آیت الله سعیدی، نبش خیابان دستغییب، غرفه معاونت اجتماعی منطقه ۱۸

ستاد گمشدگان شهرداری منطقه ۲۱: بزگراه شهید لشگری غرب به شرق نرسیده به میدان آزادی

برابر اعلام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در این غرفه‌ها وسایل نقاشی، بازی‌های کودکانه و پذیرایی قرار دارد که در صورت تحویل کودکان به این غرفه‌ها، تا رسیدن والدین کودک با استفاده از این وسایل نسبت به نگهداری این عزیزان اقدام شود. شهروندان می‌توانند در صورت مفقود شدن کودکان یا همراهان خود با توجه به موقعیتی که قرار دارند، به نزدیک‌ترین ستاد مراجعه کنند.