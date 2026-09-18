امام جمعه رشت: اقتدار جمهوری اسلامی در سایه حضور مردم شکل گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی در خطبههای نماز جمعه این هفته رشت با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی، با اشاره به مباحث مطرحشده در هفتههای گذشته درباره شیوههای جلوگیری از معصیت اظهار کرد: در کتاب «تحریر الوسیله» امام خمینی(ره) برای مقابله با معصیت، شیوههای رفتاری و گفتاری مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: در شیوه گفتاری، نخستین مرحله آن است که انسان با زبان نرم، موعظه، ارشاد و سخن نیک، فرد گناهکار را از ادامه مسیر معصیت بازدارد.
امام جمعه رشت ادامه داد: اگر این روش اثرگذار نبود و فرد همچنان به گناه خود ادامه داد، مرحله امر و نهی و دستور به انجام واجب و ترک معصیت مطرح میشود.
فلاحتی با بیان اینکه حتی در این مرحله نیز باید شرایط لازم رعایت شود، گفت: اگر امر و نهی موجب هتک حرمت فرد شود، باید ملاحظات لازم صورت گیرد و در برخورد با افراد نباید از حدود شرعی و اخلاقی عبور کرد.
وی اضافه کرد: در صورتی که جلوگیری از منکر متوقف بر شدت بیشتر در گفتار، تهدید و هشدار باشد، این مراحل نیز با رعایت شرایط خود قابل طرح است، اما حتی در برخورد تند نیز نباید سخن بیربط، غیرمنطقی یا دروغ گفته شود.
امام جمعه رشت با استناد به روایتی از کتاب «تحفالعقول» بر پرهیز از دو صفت تأکید کرد و گفت: انسان باید از سخنپراکنی، افشای اسرار و همچنین ریاستطلبی دوری کند، چراکه این دو صفت میتواند انسان را به هلاکت برساند.
فلاحتی همچنین با اشاره به سالروز وفات حضرت معصومه(س) و آغاز هفته دفاع مقدس، دفاع مقدس را نماد مقاومت ملت ایران دانست و افزود: به گفته وی، جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با فشارها و تهدیدهای مختلف مواجه شد، اما مردم ایران با مقاومت از انقلاب و کشور خود دفاع کردند.
امام جمعه رشت با اشاره به نقش مردم در حفظ اقتدار کشور اظهار کرد: قدرت جمهوری اسلامی در سایه حضور مردم شکل گرفته است.
تورم یکشبه ایجاد نشده است
نماینده ولیفقیه در گیلان در ادامه به مسئله تورم و مشکلات اقتصادی مردم اشاره کرد و گفت: تورم موجود در جامعه یکشبه به وجود نیامده و عوامل مختلفی در شکلگیری آن مؤثر بودهاند.
وی نوسانات نرخ ارز، تحریمها، کسری بودجه دولت، ناترازی برخی بانکها، رشد نقدینگی و محدودیتهای تولید را از جمله عوامل مؤثر بر شرایط اقتصادی کشور برشمرد.
فلاحتی با تأکید بر ضرورت افزایش تولید داخلی بیان کرد: سالها بر موضوع تولید تأکید شده و باید در حوزههای مختلف از جمله کشاورزی و صنعت، میزان تولید افزایش یابد تا وابستگی کشور به خارج کاهش پیدا کند.
وی همچنین بر ضرورت اصلاح ناترازیهای اقتصادی و بانکی تأکید کرد و افزود: مسئولان باید برای کنترل نقدینگی و مدیریت هزینههای دولت، تدابیر عمیقتر و مؤثرتری اتخاذ کنند.
انتقاد امام جمعه رشت از عملکرد آلسعود
امام جمعه رشت در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه با اشاره به تحولات منطقه، از عملکرد حکومت عربستان سعودی انتقاد کرد و مدعی شد که این کشور در تحولات منطقهای و حمایت از سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی نقش دارد.
فلاحتی همچنین نسبت به هرگونه حمله به مکه و مدینه هشدار داد و گفت: اگر اقدامی علیه سرزمین وحی صورت گیرد، مسئولیت آن متوجه کسانی است که چنین اقدامی را انجام دادهاند.
وی با اشاره به تحولات یمن اظهار کرد: مردم یمن در برابر فشارهای خارجی مقاومت کردهاند و به گفته وی، جریانهای مختلف موسوم به محور مقاومت نیز در برابر سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی میکنند.
تأکید امام جمعه رشت بر بازگشایی مدارس و دانشگاهها
نماینده ولیفقیه در گیلان همچنین با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: انتظار میرود مدارس و دانشگاهها فعالیت حضوری خود را دنبال کنند و مراکز علمی و آموزشی کشور به فعالیت خود ادامه دهند.
وی با تأکید بر اهمیت رشد علمی کشور افزود: مراکز آموزشی، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی باید فعال باشند و مسیر پیشرفت علمی کشور متوقف نشود.
امام جمعه رشت در پایان سخنان خود به مشکلات اقتصادی بازاریان اشاره کرد و خواستار حمایت بیشتر دستگاههای مسئول از فعالان بازار شد.
وی گفت: بازاریان با وجود پرداخت هزینهها و بیمه، با مشکلاتی در زمینه دریافت خدمات و حمایتهای بانکی مواجه هستند و لازم است دستگاههای مربوطه برای حل این مسائل اقدام کنند.
فلاحتی ضمن تقدیر از تلاش مسئولان استانی برای پیگیری مشکلات بازار، تصریح کرد: با وجود اقدامات انجامشده، مشکلات بازاریان همچنان ادامه دارد و باید برای رفع آنها تدابیر جدیتری اتخاذ شود.
امام جمعه رشت در پایان با قدردانی از حضور مردم در صحنههای مختلف، گفت: حضور و همراهی مردم عامل مهمی در تقویت جمهوری اسلامی است.
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