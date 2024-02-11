مخبر: تنها راه عبور از مشکلات، حضور مردم در صحنه است

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران در جمع خبرنگاران، گفت: ایران عزیز با همه سختی‌ها سربلند ایستاده و دشمن امروز با دیدن این سطح از پیشرفت و اقتدار حیرت زده، مسیر جمهوری اسلامی را رصد می‌کند.

مخبر افزود: مردم پیرو راه حضرت امام و پشت سر رهبری معظم انقلاب هستند و این یعنی مشروعیت نظام سال به سال و نسل به نسل بیشتر می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین درباره ضرورت مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: انقلاب ما مردمی است؛ ایجاد این انقلاب مردمی بوده و ادامه و حفظ آن نیز با حضور مردم خواهد بود. صاحب این انقلاب مردم هستند و رأی آنها در پیشبرد امور مؤثر است.

وی افزود: تمام مسؤولان منتخب مردم هستند و وقتی مردم در صحنه انتخابات، راهپیمایی و … حضور داشته باشند؛ با مشارکت آنها و با انتخاب و هوشمندی ایشان، مشکلات هم قابل حل است. باید بدانیم که تنها راه عبور از مشکلات، حضور مردم در صحنه است، حال چه صحنه راهپیمایی و چه صحنه انتخابات باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: به لطف خدا پیروزی با مردم است و آینده کشور روشن خواهد بود.

محمد مخبر درباره اولویت‌های مجلس آینده، گفت: به تعبیر حضرت امام، مجلس در رأس امور است، بنابراین مجلس واقعاً می‌تواند در تغییر و بهبود امور مؤثر باشد. یک مجلس خوب، انقلابی و در خط نظام و رهبری می‌تواند اوضاع را تغییر داده و مؤثر واقع شود.

مخبر همچنین با اشاره به آینده رو به پیشرفت کشور، گفت: دولت سیزدهم خود را وقف مردمی کرده است که ولی نعمت انقلاب اسلامی هستند و یقین دارم با تلاشی که در حال انجام است، آینده برای ایران و جوانان عزیز بسیار روشن است. تمام همت ما در دولت، خدمت به مردمان ایران عزیز و رفع مشکلات در تمام حوزه‌ها است.