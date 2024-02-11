به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن هوشیار در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: الحمدالله مردم با حضور پرشور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن با آرمان انقلاب اسلامی تجدید میثاق و از ارزش‌های انقلاب اسلامی دفاع می‌کنند.

فرمانده مراکز آموزشی فراجا با بیان اینکه همه ما مدیون جانفشانی‌های شهدا هستیم، تصریح کرد: ان شاءالله خداوند توفیق حرکت در مسیر شهدا را به ما بدهد و در این مسیر ثابت قدم باشیم.

این مقام انتظامی در خصوص پیشرفت‌های پلیس در دوران پس از انقلاب اسلامی یادآور شد: الحمدالله در طول این ۴۵ سال پلیس پیشرفت‌های زیادی در عرصه‌های مختلف از جمله هوشمندسازی که مورد تاکید فرمانده فراجا نیز هست، داشته است و حضور پلیس در همه عرصه‌ها نشان از این پیشرفت دارد که باعث امنیت پایدار در مرزها و جامعه شده است.