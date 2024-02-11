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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۳۷

سردار هوشیار خبر داد؛

پیشرفت مشهود پلیس در سال‌های پس از انقلاب اسلامی

پیشرفت مشهود پلیس در سال‌های پس از انقلاب اسلامی

فرمانده مراکز آموزشی فراجا پیشرفت پلیس را در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیار ویژه خواند و گفت: این پیشرفت مرهون خون شهدا و همچنین زحمت و تلاش کارکنان انتظامی کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن هوشیار در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: الحمدالله مردم با حضور پرشور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن با آرمان انقلاب اسلامی تجدید میثاق و از ارزش‌های انقلاب اسلامی دفاع می‌کنند.

فرمانده مراکز آموزشی فراجا با بیان اینکه همه ما مدیون جانفشانی‌های شهدا هستیم، تصریح کرد: ان شاءالله خداوند توفیق حرکت در مسیر شهدا را به ما بدهد و در این مسیر ثابت قدم باشیم.

این مقام انتظامی در خصوص پیشرفت‌های پلیس در دوران پس از انقلاب اسلامی یادآور شد: الحمدالله در طول این ۴۵ سال پلیس پیشرفت‌های زیادی در عرصه‌های مختلف از جمله هوشمندسازی که مورد تاکید فرمانده فراجا نیز هست، داشته است و حضور پلیس در همه عرصه‌ها نشان از این پیشرفت دارد که باعث امنیت پایدار در مرزها و جامعه شده است.

کد مطلب 6020767

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