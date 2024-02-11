به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضایی صبح یکشنبه در آئین راهپیمایی ۲۲ بهمن شهرستان سقز با گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، تبریک میلاد حضرت امام حسین (ع)، روز پاسدارو ولادت حضرت اباالفضل عباس (ع) و روز جانباز اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران با رهبری حضرت امام خمینی (ره) و برای ایجاد حکومت عدل با حمایت‌های مردمی و تقدیم هزاران شهید، ایثارگر و جانباز در ۲۲ بهمن ماه سال ۱۳۵۷ به پیروزی رسید.

وی افزود: این نظام ولایی با تفکر نه شرقی نه غربی با حفظ استقلال سیاسی کشور و با اقتدار مسیر باشکوه خود را پیموده و به فرمایش مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، به قله نزدیک شده است.

وی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ایران با برگزاری ۴۰ انتخابات و بر پایه دموکراسی و مردم سالاری مسیر پرشکوه خود را ادامه داده است و یکی از نمادهای بارز این شکوه پرصلابت، برگزاری انتخابات‌ها، حضور مردم در یوم الله ۲۲ بهمن، نهم دی و سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی است.

سخنران ویژه مراسم پایانی یوم الله ۲۲ بهمن ماه شهرستان سقز اضافه کزد: این انقلاب به مردم، حضرت امام راحل و مقام معظم رهبری و شهدا تعلق دارد و ۲۲ بهمن روز طلوع و ظهور شکوفایی ملت‌های ماست که تاکنون در تمام جهان چنین انقلابی به وقوع نپیوسته است.

وی با اشاره به استقلال سیاسی کشورمان و با بیان اینکه ایران اسلامی یک حکومت مبتنی بر دموکراسی است، ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران به قدرت منطقه تبدیل شده است.

جانشین سپاه بیت المقدس کردستان اضافه کرد: دشمنی آمریکا و غرب با کشورمان به دلیل پیشرفت‌های روزافزون بدون وابستگی به قدرت‌های جهانی است.

سردار رضایی با تشریح بخشی از پیشرفت‌های کشورمان در ابعاد هوافضا و نظامی ادامه داد: یکی از برکات نظام جمهوری اسلامی ایران، تشکیل هسته‌های مقاومت اسلامی است که این محور مقاومت با دستور امام راحل تشکیل و توسط شهید سردار سلیمانی سازماندهی شد.

در ادامه قطعنامه پایانی راهپیمایی یوم ا ..۲۲ بهمن ۱۴۰۲ قرائت و با فریادهای مرگ نبز آمریکا و الله اکبر توسط شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

سپس شورای تأمین و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان سقز از حضور پر صلابت و مقتدرانه مردم شریف در راهپیمایی روز جهانی قدس تشکر نمود.

تجمع کنندگان در میدان قدس به عنوان مکان اولیه با سر دادن شعار مرگ بر استکبار، مرگ بر آمریکا و اسرائیل و فریادهای الله اکبر به سمت میدان جمهوری اسلامی به عنوان مکان تجمع نهایی حرکت نمودند و این یوم الله را گرامی داشتند.