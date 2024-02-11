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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۲۲

جانشین سپاه بیت المقدس استان کردستان:

جمهوری اسلامی ایران به قدرت منطقه تبدیل شده است

جمهوری اسلامی ایران به قدرت منطقه تبدیل شده است

سقز - جانشین سپاه بیت المقدس استان کردستان گفت: ایران اسلامی یک حکومت مبتنی بر دموکراسی است که هم اکنون به قدرت منطقه تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضایی صبح یکشنبه در آئین راهپیمایی ۲۲ بهمن شهرستان سقز با گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، تبریک میلاد حضرت امام حسین (ع)، روز پاسدارو ولادت حضرت اباالفضل عباس (ع) و روز جانباز اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران با رهبری حضرت امام خمینی (ره) و برای ایجاد حکومت عدل با حمایت‌های مردمی و تقدیم هزاران شهید، ایثارگر و جانباز در ۲۲ بهمن ماه سال ۱۳۵۷ به پیروزی رسید.

وی افزود: این نظام ولایی با تفکر نه شرقی نه غربی با حفظ استقلال سیاسی کشور و با اقتدار مسیر باشکوه خود را پیموده و به فرمایش مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، به قله نزدیک شده است.

وی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ایران با برگزاری ۴۰ انتخابات و بر پایه دموکراسی و مردم سالاری مسیر پرشکوه خود را ادامه داده است و یکی از نمادهای بارز این شکوه پرصلابت، برگزاری انتخابات‌ها، حضور مردم در یوم الله ۲۲ بهمن، نهم دی و سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی است.

سخنران ویژه مراسم پایانی یوم الله ۲۲ بهمن ماه شهرستان سقز اضافه کزد: این انقلاب به مردم، حضرت امام راحل و مقام معظم رهبری و شهدا تعلق دارد و ۲۲ بهمن روز طلوع و ظهور شکوفایی ملت‌های ماست که تاکنون در تمام جهان چنین انقلابی به وقوع نپیوسته است.

وی با اشاره به استقلال سیاسی کشورمان و با بیان اینکه ایران اسلامی یک حکومت مبتنی بر دموکراسی است، ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران به قدرت منطقه تبدیل شده است.

جانشین سپاه بیت المقدس کردستان اضافه کرد: دشمنی آمریکا و غرب با کشورمان به دلیل پیشرفت‌های روزافزون بدون وابستگی به قدرت‌های جهانی است.

سردار رضایی با تشریح بخشی از پیشرفت‌های کشورمان در ابعاد هوافضا و نظامی ادامه داد: یکی از برکات نظام جمهوری اسلامی ایران، تشکیل هسته‌های مقاومت اسلامی است که این محور مقاومت با دستور امام راحل تشکیل و توسط شهید سردار سلیمانی سازماندهی شد.

در ادامه قطعنامه پایانی راهپیمایی یوم ا ..۲۲ بهمن ۱۴۰۲ قرائت و با فریادهای مرگ نبز آمریکا و الله اکبر توسط شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

سپس شورای تأمین و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان سقز از حضور پر صلابت و مقتدرانه مردم شریف در راهپیمایی روز جهانی قدس تشکر نمود.

تجمع کنندگان در میدان قدس به عنوان مکان اولیه با سر دادن شعار مرگ بر استکبار، مرگ بر آمریکا و اسرائیل و فریادهای الله اکبر به سمت میدان جمهوری اسلامی به عنوان مکان تجمع نهایی حرکت نمودند و این یوم الله را گرامی داشتند.

کد مطلب 6020910

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