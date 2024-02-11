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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۱۱

استاد دانشگاه کردستان:

عدم وابستگی به بیگانگان ضمانت پایداری انقلاب اسلامی ایران است

عدم وابستگی به بیگانگان ضمانت پایداری انقلاب اسلامی ایران است

سنندج_استاد دانشگاه کردستان گفت: از عناصر حائز اهمیت که مسبب سرنگونی رژیم طاغوت شد وابستگی جهانی بود اما عامل مهم ضمانت کننده پایداری انقلاب اسلامی ایران، عدم وابستگی خارجی است.

علی عبدالملکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی شعاری آرمانی و شکوهمند است.

وی گفت: شعار همه مردم استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است که در رقم ۹۸ درصد اما از لحاظ روانشناختی اجتماعی و سیاسی در حقیقت ۱۰۰ درصد مردم واجد شرایط رأی دادن، به این شعار و نظام رأی آری دادند.

استاد دانشگاه کردستان ادامه داد: انقلاب اسلامی از ابتدا شعارهای بنیادین سر داد و حکومت ما را رهبران و امامین فرزانه و حکیم با شعارهای آرمانی که به حقیقت پیوست هدایت کردند.

عبدالملکی گفت: استقلال و آزادی از شعارهای مبنایی و انگیزشی بودند که چشم انداز روح نوازی به انقلاب و کشور بخشیدند.

وی تصریح کرد: انقلاب ما ۴۵ بهار را از سر گذرانده ولی همچنان بوی تازگی دارد و برای همه اعصار و همه نسل‌ها به کار می‌رود و در عین حال شعارهای روزهای اول انقلاب امروز چون مبتنی بر فطرت بود هنوز تازه است و استقلال و آزادی در امتداد هم و از لحاظ معنایی مکمل هم هستند.

عبدالملکی تصریح کرد: پیام راهپیمایی‌های ۲۲ بهمن هر سال هم تجلی بخشی این استقلال و متکی به معنای آزادی است و یکی از عناصر حائز اهمیت که مسبب سرنگونی رژیم طاغوت شد وابستگی جهانی بود که خوشبختانه انقلاب ما این وابستگی را ندارد و عامل مهم که ضمانت کننده پایداری انقلاب است همین عدم وابستگی خارجی است.

نفوذ بیگانگان به ایران با اراده مردم حذف شد

وی خاطرنشان کرد: در نتیجه انقلاب اسلامی نفوذ بیگانگان با اراده مردم و در قیاس ملت حذف شد و با هارمونی و فطرت پیام انقلاب در چهارچوب اراده ملت و رهبری انقلاب نسخه نهایی انقلاب اسلامی در قالب دین‌مداری تکمیل شد.

استاد دانشگاه کردستان افزود: در حقیقت بالندگی انقلاب با حضور مردم و لبیک به پیام امامین انقلاب ممکن شد و بیعت با امامین انقلاب بالندگی و سرزندگی انقلاب را روزافزون می‌کند.

عبدالملکی خاطرنشان کرد: شعارهای دینی ما در دل معنویت گرایی اسلامی برای همه نسل‌ها است و پیوند مردم با انقلاب و تفکر انقلابی ما نه قاطع به دشمنان است که مردم متدین با وجود تمام جنگ و تحریم و تمام قصاوت‌های دشمن همچنان پای انقلاب خود ماندند.

وی گفت: مردم سالاری دینی در منظر انقلاب بر همگان آشکار است و این خصلت پایندگی و پایداری انقلاب است.

کد مطلب 6020996

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