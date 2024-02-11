عدم وابستگی به بیگانگان ضمانت پایداری انقلاب اسلامی ایران است

علی عبدالملکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی شعاری آرمانی و شکوهمند است.

وی گفت: شعار همه مردم استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است که در رقم ۹۸ درصد اما از لحاظ روانشناختی اجتماعی و سیاسی در حقیقت ۱۰۰ درصد مردم واجد شرایط رأی دادن، به این شعار و نظام رأی آری دادند.

استاد دانشگاه کردستان ادامه داد: انقلاب اسلامی از ابتدا شعارهای بنیادین سر داد و حکومت ما را رهبران و امامین فرزانه و حکیم با شعارهای آرمانی که به حقیقت پیوست هدایت کردند.

عبدالملکی گفت: استقلال و آزادی از شعارهای مبنایی و انگیزشی بودند که چشم انداز روح نوازی به انقلاب و کشور بخشیدند.

وی تصریح کرد: انقلاب ما ۴۵ بهار را از سر گذرانده ولی همچنان بوی تازگی دارد و برای همه اعصار و همه نسل‌ها به کار می‌رود و در عین حال شعارهای روزهای اول انقلاب امروز چون مبتنی بر فطرت بود هنوز تازه است و استقلال و آزادی در امتداد هم و از لحاظ معنایی مکمل هم هستند.

عبدالملکی تصریح کرد: پیام راهپیمایی‌های ۲۲ بهمن هر سال هم تجلی بخشی این استقلال و متکی به معنای آزادی است و یکی از عناصر حائز اهمیت که مسبب سرنگونی رژیم طاغوت شد وابستگی جهانی بود که خوشبختانه انقلاب ما این وابستگی را ندارد و عامل مهم که ضمانت کننده پایداری انقلاب است همین عدم وابستگی خارجی است.

نفوذ بیگانگان به ایران با اراده مردم حذف شد

وی خاطرنشان کرد: در نتیجه انقلاب اسلامی نفوذ بیگانگان با اراده مردم و در قیاس ملت حذف شد و با هارمونی و فطرت پیام انقلاب در چهارچوب اراده ملت و رهبری انقلاب نسخه نهایی انقلاب اسلامی در قالب دین‌مداری تکمیل شد.

استاد دانشگاه کردستان افزود: در حقیقت بالندگی انقلاب با حضور مردم و لبیک به پیام امامین انقلاب ممکن شد و بیعت با امامین انقلاب بالندگی و سرزندگی انقلاب را روزافزون می‌کند.

عبدالملکی خاطرنشان کرد: شعارهای دینی ما در دل معنویت گرایی اسلامی برای همه نسل‌ها است و پیوند مردم با انقلاب و تفکر انقلابی ما نه قاطع به دشمنان است که مردم متدین با وجود تمام جنگ و تحریم و تمام قصاوت‌های دشمن همچنان پای انقلاب خود ماندند.

وی گفت: مردم سالاری دینی در منظر انقلاب بر همگان آشکار است و این خصلت پایندگی و پایداری انقلاب است.