مراسم چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در نیجریه

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور بیش از ۸۰ نفر از مقامات، نمایندگان وزارت امور خارجه و سایر وزارتخانه‌ها، سفرا و دیپلمات‌های ارشد، رایزن‌های فرهنگی و وابستگان نظامی و ایرانیان مقیم نیجریه، در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در ابوجا برگزار شد.



ژانت الیسا، مدیر کل مناطق وزارت امور خارجه جمهوری فدرال نیجریه، به نمایندگی از وزیر امور خارجه نیجریه، یوسف مایتاما توگار، بعنوان میهمان ویژه در این مراسم شرکت کرده و به ایراد سخنرانی پرداخت.





استقبال سفرا، دیپلمات‌ها، وابستگان نظامی و رایزن‌های فرهنگی کشورهای مختلف در این مراسم بسیار مشهود و قابل توجه بود.



از کشور نیجریه علاوه بر نمایندگان ارشد وزرای امور خارجه، دفاع، نفت و منابع طبیعی(وزیر مشاور در امور گاز)، علوم، تکنولوژی و نوآوری، جانشین رئیس و مسئول امور بین الملل آژانس اطلاعات دفاعی (DIA) نیجریه در مراسم شرکت نمودند.