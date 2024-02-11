رونمایی از سامانه مدیریت هوشمند ترافیک شهری در جشن انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی رییسجمهور به همراه محمدعلی زلفی گل وزیر علوم و سید عباس موسوی سرپرست دانشگاه صنعتی شریف در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن، از سامانه مدیریت هوشمند ترافیک شهری رونمایی کردند.
سامانه مدیریت هوشمند ترافیک شهری که به همت محققان دانشگاه صنعتی شریف طراحی و ساخته شده، اطلاعات ترافیکی را با حجم و سرعت بسیار بالا از حسگرها و دوربینهای سطح شهر جمعآوری و با استفاده از روشهای نوین و ابداعی تحلیل کلان داده پردازش میکند.
این سامانه شامل حسگرهای نصب شده در شهر، سامانه مدیریت و تحلیل دادههای ترافیکی و سامانه تحلیل رخدادهای ترافیکی با استفاده از هوش مصنوعی است که تمامی مراحل تحقیق و تولید آن توسط پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف انجام شده است.
در این سامانه که به سرپرستی غلامپور عضو هیات علمی پژوهشکده الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف طراحی شده اطلاعات ترافیکی با سرعت و حجم بسیار زیادی اعم از اطلاعات متنی، تصویر، ویدیو و … از ترافیک شهر کسب میشود و با استفاده از روشهای بهینه و سیستمهای ذخیرهسازی و پردازش توزیع شده تحلیل میشود. نتایج تحلیل این اطلاعات جهت مدیریت بهینه ترافیک، فرهنگسازی، کاهش تصادفات و تخلفات و ارزیابی و پیشبینی طرحهای ترافیکی استفاده میشود.
با استفاده از این سامانه مدیران شهرداریها و کنترل ترافیک شهرهای مختلف دید جامعتری به ترافیک شهری بهدست میآورند و میتوانند در یک نگاه از وضعیت کلی ترافیک شهر، وضعیت تجهیزات نصب شده، وضعیت کلی پارک حاشیهای و پیشبینیهای ترافیکی آگاه شوند.
با استفاده از این سامانه گام مهمی در جهت کمک به حل معضل ترافیک برداشته خواهد شد که از نتایج آن میتوان به کاهش اتلاف وقت شهروندان، کاهش مصرف سوخت (جلوگیری از هدر رفت ذخایر انرژی)، کاهش تصادفات و جلوگیری از جرح و فوت شهروندان، کاهش زمان سفر، افزایش فرهنگ رانندگی، افزایش بهرهوری و ... اشاره کرد.
از دیگر محصولاتی که در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در نمایشگاه دستاوردهای دانشگاه صنعتی شریف به نمایش گذاشته شد دوچرخه برقی شریف، پوشاک ضد تعریق، پد فیلتر تصفیه هوا، محصولات خانه هوشمند بود.
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