به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «صباح العکیلی» تحلیلگر سیاسی عراقی تاکید کرد: آمریکایی‌ها هیچ گزینه‌ای برای عراق جز رویارویی باقی نگذاشته اند.

وی اضافه کرد: طرف آمریکایی به تصمیمات طرف عراقی به ویژه مصوبه پارلمان این کشور مبنی بر بیرون راندن اشغالگران از عراق احترام نگذاشته است.

العکیلی تصریح کرد: نیروهای مقاومت عراق پیشتر از یک آتش بس برای فرصت دادن به مذاکرات میان واشنگتن و بغداد در خصوص بیرون راندن اشغالگران آمریکایی از این کشور خبر داده بودند اما اشغالگران از این فرصت استفاده نکردند و به جنایات خود علیه حاکمیت عراق ادامه دادند.

وی بیان کرد: اقدامات آمریکایی‌ها باعث شده گزینه‌ای جز بازگشت به عملیات میدانی علیه اشغالگران و پایگاه‌های نظامی آنها در عراق باقی نماند.

العکیلی تاکید کرد: این اقدامات باید همراه با گام‌های دولت فدرال و مذاکرات با واشنگتن صورت پذیرد.