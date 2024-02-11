به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «صباح العکیلی» تحلیلگر سیاسی عراقی تاکید کرد: آمریکاییها هیچ گزینهای برای عراق جز رویارویی باقی نگذاشته اند.
وی اضافه کرد: طرف آمریکایی به تصمیمات طرف عراقی به ویژه مصوبه پارلمان این کشور مبنی بر بیرون راندن اشغالگران از عراق احترام نگذاشته است.
العکیلی تصریح کرد: نیروهای مقاومت عراق پیشتر از یک آتش بس برای فرصت دادن به مذاکرات میان واشنگتن و بغداد در خصوص بیرون راندن اشغالگران آمریکایی از این کشور خبر داده بودند اما اشغالگران از این فرصت استفاده نکردند و به جنایات خود علیه حاکمیت عراق ادامه دادند.
وی بیان کرد: اقدامات آمریکاییها باعث شده گزینهای جز بازگشت به عملیات میدانی علیه اشغالگران و پایگاههای نظامی آنها در عراق باقی نماند.
العکیلی تاکید کرد: این اقدامات باید همراه با گامهای دولت فدرال و مذاکرات با واشنگتن صورت پذیرد.
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