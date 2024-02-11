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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۲۴

تحلیلگر سیاسی عراقی:

عراقی‌ها چاره‌ای جز عملیات میدانی علیه اشغالگران آمریکایی ندارند

عراقی‌ها چاره‌ای جز عملیات میدانی علیه اشغالگران آمریکایی ندارند

یک تحلیلگر سیاسی عراقی بر ضرورت بازگشت نیروهای این کشور به عملیات میدانی علیه اشغالگران آمریکایی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «صباح العکیلی» تحلیلگر سیاسی عراقی تاکید کرد: آمریکایی‌ها هیچ گزینه‌ای برای عراق جز رویارویی باقی نگذاشته اند.

وی اضافه کرد: طرف آمریکایی به تصمیمات طرف عراقی به ویژه مصوبه پارلمان این کشور مبنی بر بیرون راندن اشغالگران از عراق احترام نگذاشته است.

العکیلی تصریح کرد: نیروهای مقاومت عراق پیشتر از یک آتش بس برای فرصت دادن به مذاکرات میان واشنگتن و بغداد در خصوص بیرون راندن اشغالگران آمریکایی از این کشور خبر داده بودند اما اشغالگران از این فرصت استفاده نکردند و به جنایات خود علیه حاکمیت عراق ادامه دادند.

وی بیان کرد: اقدامات آمریکایی‌ها باعث شده گزینه‌ای جز بازگشت به عملیات میدانی علیه اشغالگران و پایگاه‌های نظامی آنها در عراق باقی نماند.

العکیلی تاکید کرد: این اقدامات باید همراه با گام‌های دولت فدرال و مذاکرات با واشنگتن صورت پذیرد.

کد مطلب 6021357

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