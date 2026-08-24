به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی استاندار صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از افتتاح، کلنگ‌زنی و آغاز مجدد چند طرح عمرانی و اقتصادی در شهرستان بهمئی همزمان با هفته دولت سال ۱۴۰۵ خبر داد.

وی اظهار کرد: بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده، برنامه‌های هفته دولت در شهرستان بهمئی از روز دوشنبه دوم شهریورماه با استقبال و غبارروبی گلزار شهدا آغاز می‌شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: در ادامه این برنامه، پروژه آسفالت راه شهید عباسیه و روکش آسفالت جاده سیاه‌شیر افتتاح خواهد شد و پس از آن، عملیات احیاء و شروع مجدد مجتمع نیمه‌راکد گلخانه الغدیر در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: همچنین در ادامه سفر مسئولان به شهرستان بهمئی، عملیات اجرایی پروژه حذف نقاط حادثه‌خیز سرلیکک کلنگ‌زنی و پروژه آسفالت گچ‌بلند نیز افتتاح می‌شود.

رحمانی افتتاح شبکه گاز ممبی را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این شهرستان عنوان کرد و یادآور شد: دیدار با اهالی روستای منیزور و امامزاده دو سیدالله، حضور در منطقه سرآسیاب و برگزاری دیدار مردمی از دیگر برنامه ها در شهرستان بهمئی است.

وی افتتاح آسفالت راه شهید عباسیه، افتتاح روکش آسفالت جاده سیاه‌شیر، احیاء و شروع مجدد مجتمع نیمه‌راکد گلخانه الغدیر ، ۱۱ عملیات کلنگ‌زنی پروژه حذف نقاط حادثه‌خیز سرلیکک، افتتاح پروژه آسفالت گچ‌بلند، افتتاح شبکه گاز ممبی را در چارچوب شعار «دولت پای کار مردم؛ روایت دفاع و سازندگی» و با محوریت تداوم خدمت‌رسانی، تکمیل زیرساخت‌ها و ارتباط مستقیم مسئولان با مردم شهرستان بهمئی اجرا می شود.