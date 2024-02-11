به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «مایک لی» سناتور جمهوریخواه در نطقی چهار ساعته در صحن کنگره آمریکا با انتقاد شدید از لایحه بودجه پیشنهادی کمک به اوکراین، تاکید کرد که این لایحه کمک چندانی به حل مشکلات فزاینده داخلی آمریکا نمیکند.
دولت جو بایدن، رییس جمهور آمریکا ماهها در تلاش است تا در بحبوحه افزایش نگرانیها در غرب از ناکافی بودن کمکها به کییف برای مقاومت برابر حملات روسیه، بودجه مازادی را برای اوکراین تصویب کند.
با این حال، جمهوریخواهان کنگره همچنان از تایید این لایحه خودداری و تاکید کردهاند که این بسته امنیتی پیشنهادی در رسیدگی و حل و فصل بحران مرز جنوبی آمریکا ناتوان است. بایدن مدعی است که جمهوریخواهان حاضرند تا جلوی موفقیت این لایحه توافقی که به تازگی رونمایی شده است را بگیرند آن هم فقط و فقط به خاطر دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا و رقیب کنونی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ این کشور که گفته است این لایحه مناسبی نیست.
مایک لی در صحن سنای آمریکا گفت: نمیتوانیم میلیاردها دلار برای اوکراین بفرستیم در حالی که مرزهای داخلی آمریکا در حال خونریزی است!
وی ناتوانی دولت در مقابله با این بحران را خیانت خواند و با انتقاد از سلطه هولناک مجتمع صنعتی-نظامی(صنایع دفاعی-نظامی)، گفت که این صنایع به قیمت آزادی و شرافت مردم آمریکا، از خون و خونریزی پول درمیآورند و تجارت میکنند.
به گفته مایک لی، مجتمع صنایع-نظامی(وزارت دفاع) و دولت بایدن بهرغم اینکه تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برای کییف کمک فراهم کردهاند، خواستار تخصیص بودجه دیگری هستند. مایک لی بر این باور است که بودجه تخصیص یافته واشنگتن به کییف همین حالا هم دوبرابر متوسط هزینه دفاعی سالیانه روسیه است.
وی با اشاره به افزایش سرسامآور هزینههای زندگی و تورم در آمریکا، تاکید کرد: درخواست بودجه اضافی در برههای مطرح شده است که مردم آمریکا رفته رفته به این درک رسیدهاند که هزینههای گسترده واشنگتن، زندگی روزمره آنها را تحتالشعاع قرار داده است.
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