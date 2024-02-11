به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی بعد از ظهر یکشنبه در نشست گفتگوی بین بخش خصوصی و دولتی استان سمنان به میزبانی اتاق بازرگانی بیان کرد: تلاش تمام مسئولان بر آن است تا در راستای حذف بخشنامه‌ها و قوانین دست و پا گیر همت کنند.‌

وی با بیان اینکه وزارت اقتصادی و دارایی، تمرکز خود را بر کلید واژه تسهیل برای سرعت بخشیدن به امر تولید در کشور قرار داده است.‌

عضو کابینه سیزدهم با بیان اینکه جلسات کمیسیون اقتصادی، تصمیم گیری های خود را پس از شنیدن نظرات و پیشنهادات اتاق بازرگانی به انجام می‌رساند، گفت: برای فعالان اقتصادی استان سمنان بمنظور تأمین منابع مالی، خط ویژه ای در بورس ایجاد خواهد شد.

خاندوزی به مطالبات بخش خصوصی استان سمنان هم اشاره کرد و بیان کرد: درخواست استقرار نماینده مقیم بانک مرکزی در استان سمنان از سوی استانداری سمنان ارسال شود.‌

وی افزود: بخش زیادی از تطویل فرآیند سازمان‌های همجوار با گمرک را کاهش داده‌ایم و تلاش خواهد شد تا باز هم شاهد کاهش بیشتر این فرآیند باشیم.‌

وزیر اقتصاد همچنین گفت: سازمان سرمایه گذاری خارجی، استان سمنان را به عنوان یکی از استان‌های مقصد در بحث سرمایه گذاری در حوزه انرژی خورشیدی معرفی خواهد کرد.‌