حضور فیلمسازان جوان در جشنواره فجر امیدآفرین است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نجاتی عصر یکشنبه در حاشیه برگزاری چهلودومین جشنواره فیلم فجر در قم در گفتوگو با خبرنگاران، با اشاره به حضور علی ثقفی فیلمساز قمی با فیلم «پرویزخان» در جشنواره فجر، گفت: باعث افتخار ما فیلمسازان استان است که علی ثقفی فیلم خوب و با کیفیتی راهی جشنواره کرده و امیدوارم بهترین اتفاقات برای او و فیلم «پرویزخان» در جشنواره بیفتد.
وی تصریح کرد: حضور علی ثقفی برای همه فیلمسازان قمی مایه قوت قلب و انگیزه است تا در سالهای آتی دیگر هنرمندان فیلمساز با قدری تلاش بیشتر بتوانند این موفقیتها را تکرار کنند و باز هم از قم نمایندگان شایستهای در جشنواره داشته باشیم.
این فیلمساز قمی با بیان اینکه جشنواره فجر جایگاه متمایزی در میان جشنوارههای سینمایی دارد، اضافه کرد: جشنواره ملی فیلم فجر برای ما بسیار حائز اهمیت است و کسی نمیتواند با این جشنواره قهر کند.
این فیلمساز قمی اضافه کرد: امسال در جشنواره فیلم فجر فیلمسازان جوانی حضور دارند که مثل اثر «پرویزخان»، فضای سالن سینما را پر از شور و هیجان میکنند.
نجاتی همچنین از نمایش فیلمهای جشنواره فجر در استانها قدردانی کرد و گفت: خوشبختانه جشنواره فجر دیگر محصور در پایتخت نیست و این اتفاق که از سالیان گذشته تا همین دوره ادامه پیدا کرده باعث شده شور و نشاط جشنواره در سراسر کشور تزریق شود و همه علاقهمندان و هنرجویان فیلمسازی امکان تماشای آثار جشنواره را داشته باشند.
وی تصریح کرد: من با اینکه امکان تماشای فیلمهای جشنواره را در تهران دارم اما هر سال با افتخار در شهرم حضور پیدا میکنم تا این شور و هیجان را در کنار دوستانم در قم تجربه کنم.
این فیلمساز قمی همچنین از اختصاص سینما ونوس به اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه قدردانی کرد و گفت: در سالهای گذشته تعدادی از فیلمسازان و هنرجویان سینما به سختی امکان تهیه بلیت و تماشای فیلمها را داشتند اما امسال با تدبیر مسئولان ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم، امکان تماشای فیلمها برای هنرمندان و فیلمسازان به سهولت و به صورت رایگان فراهم شد و این موضوع در تقویت پایههای فیلمسازی هنرمندان و هنرجویان تأثیرگذار است.
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