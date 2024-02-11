هشدار دونالد ترامپ به خطر وقوع حملات تروریستی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور سابق آمریکا در سخنانی در میان هواداران خود اعلام کرد که به دلیل نفوذ بسیاری از مهاجران غیرقانونی به این کشور، آمریکا باید منتظر وقوع حملات تروریستی در آینده نزدیک در آمریکا دارد.

پایگاه خبری روسیا الیوم گزارش داد که دونالد ترامپ خطاب به حامیان خود در کارولینای جنوبی، که در آنجا انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان در ۲۴ فوریه برگزار می‌شود، گفت: «افرادی در کشور ما نفوذ می‌کنند که نباید اینجا باشند. اشخاصی در حال نفوذ به کشور ما هستند و می‌توانند مشکلات بزرگی ایجاد کنند. احتمال وقوع حملات تروریستی صددرصد در آینده‌ای نه چندان دور وجود دارد.

ترامپ تاکید کرد که در صورت پیروزی در انتخابات نوامبر، به «سیاست مرزهای باز» که توسط جو بایدن، رئیس‌جمهور کنونی آمریکا آغاز شده است، پایان خواهد داد و بزرگترین اخراج مهاجران غیرقانونی در تاریخ آمریکا را آغاز خواهد کرد.

رئیس جمهور سابق آمریکا پیشتر هشدار داده بود که تا پایان دوره ریاست جمهوری بایدن، تعداد مهاجران غیرقانونی در آمریکا به حدود ۱۹ میلیون نفر خواهد رسید و تعداد آنها از جمعیت ایالت نیویورک بیشتر خواهد شد.

آمریکا شاهد سطوح بی سابقه مهاجرت غیرقانونی است و مقامات مرزی دسامبر گذشته ۳۰۲۰۰۰ عبور غیرقانونی از مرز را ثبت کردند که بیشترین تعداد در یک ماه است.

علاوه بر این، آمار بی سابقه‌ای از مهاجران غیرقانونی در طول سه سال رهبری بایدن در آمریکا ثبت شده است.