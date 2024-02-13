«خاطرات شیطان» برای کودکان به چاپ ششم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «خاطرات شیطان» نوشته حجت‌الاسلام غلامرضا حیدری ابهری به تازگی با تصویرگری سام سلماسی توسط انتشارات جمال به چاپ ششم رسیده است. این کتاب ماجرای فریب خوردن انسان ها را از زبان شیطان برای کودکان روایت می کند.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

«بعد به ساسان گفتم حالا برو یک لگد هم به گلدان بزن. مادرت باید بفهمد تو عصبانی هستی. ساسان به طرف گلدان رفت و یک لگد به آن زد. انگار داشت در بازی فوتبال شوت می‌زد … گلدان افتاد و شکست... من ساسان را ول نکردم و به وسوسه‌هایم ادامه دادم. این دفعه از او خواستم کیفش را گوشه هال پرت کند. چه پسر گلی است این ساسان! ساسان به این دستور من هم گوش کرد و کیفش را همان جا انداخت. کیفش خورد به دیوار و دسته‌اش پاره شد. مادر ساسان هاج و واج مانده بود که چرا ساسان عصبانی است. او مهربانانه گفت ساسان جان از چه چیزی عصبانی هستی؟ عزیزم چه مشکلی پیش آمده است؟»

این کتاب با ۸۴ صفحه، شمارگان سه هزار نسخه و قیمت ۹۰ هزار تومان عرضه شده است.