به گزارش خبرنگار مهر، در هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال پرتغال شامگاه دوشنبه از ساعت ۲۳:۴۵ دقیقه تیم پورتو میهمان اروکا بود که این دیدار در پایان با نتیجه ۳ بر ۲ به سود اروکا به پایان رسید.

گل‌های اروکا در این بازی را رافا موریخا (یک)، کریستو گونزالز (۳۰- پنالتی) و جانسون (۶۱) به ثمر رساندند و برای پورتو هم اوانیلسون (۹) و چیکو کونسیسائو (۸۶) گلزنی کردند.

مهدی طارمی لژیونر ایرانی پورتو که پس از پایان رقابت‌های جام ملت‌های آسیا به تیمش بازگشته است در این دیدار کار را از روی نیمکت آغاز کرد و در دقیقه ۶۷ وارد زمین شد.

پورتو با ۴۵ امتیاز در رده سوم لیگ برتر پرتغال قرار دارد. اسپورتینگ و بنفیکا هم با ۵۲ امتیاز اول و دوم هستند.