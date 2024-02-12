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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۲:۴۳

هفته بیست و یکم لیگ برتر پرتغال؛

شکست پورتو در نخستین حضور مهدی طارمی پس از جام ملت‌ها

شکست پورتو در نخستین حضور مهدی طارمی پس از جام ملت‌ها

تیم فوتبال پورتو در هفته بیست و یکم لیگ پرتغال و در حضور مهدی طارمی برابر اروکا شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال پرتغال شامگاه دوشنبه از ساعت ۲۳:۴۵ دقیقه تیم پورتو میهمان اروکا بود که این دیدار در پایان با نتیجه ۳ بر ۲ به سود اروکا به پایان رسید.

گل‌های اروکا در این بازی را رافا موریخا (یک)، کریستو گونزالز (۳۰- پنالتی) و جانسون (۶۱) به ثمر رساندند و برای پورتو هم اوانیلسون (۹) و چیکو کونسیسائو (۸۶) گلزنی کردند.

مهدی طارمی لژیونر ایرانی پورتو که پس از پایان رقابت‌های جام ملت‌های آسیا به تیمش بازگشته است در این دیدار کار را از روی نیمکت آغاز کرد و در دقیقه ۶۷ وارد زمین شد.

پورتو با ۴۵ امتیاز در رده سوم لیگ برتر پرتغال قرار دارد. اسپورتینگ و بنفیکا هم با ۵۲ امتیاز اول و دوم هستند.

کد مطلب 6022723

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    نظرات

    • حسین IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      19 0
      پاسخ
      مهدی خیلی بازیش خراب شده تو جام ملت ها هم مشخص بود خدا کنه برگرده به اوج
    • فرهاد IR ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      14 12
      پاسخ
      پورتو چقدر خوب بازی میکرد در نبودش بازیهاش راپرگل میبرد
    • هوادار IR ۰۹:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      25 19
      پاسخ
      الحمدالله 😁😁😁 یه جوری میگه با طارمی باخت انگار رونالدو بوده، طارمی باید بره دسته شش افغانستان

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