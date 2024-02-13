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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۳۲

ثبت آماری ضعیف در پرتغال؛

مورد عجیب مهدی طارمی برابر «اروکا»/ چه بر سر مهاجم ایران آمده است

مورد عجیب مهدی طارمی برابر «اروکا»/ چه بر سر مهاجم ایران آمده است

مهدی طارمی در دیدار پورتو برابر اروکا در هفته بیست و یکم لیگ برتر پرتغال آمار غیرقابل باوری از خود به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال پرتغال شامگاه دوشنبه تیم پورتو میهمان اروکا بود که این دیدار در پایان با نتیجه ۳ بر ۲ به سود اروکا به پایان رسید.

مهدی طارمی لژیونر ایرانی پورتو که پس از پایان رقابت‌های جام ملت‌های آسیا به تیمش بازگشته است در این دیدار کار را از روی نیمکت آغاز کرد و در دقیقه ۶۷ وارد زمین شد و آمار عجیبی از خود به نمایش گذاشت.

مورد عجیب مهدی طارمی برابر «اروکا»/ چه بر سر مهاجم ایران آمده است

طارمی با احتساب وقت‌های اضافی در این دیدار مجموعاً ۳۱ دقیقه در زمین حضور داشت و در این مدت تنها ۳ لمس توپ داشت که یکی از این لمس توپ‌ها شروع مجدد از روی پرتاب اوت بود. همه این لمس توپ‌ها هم در خارج از محوطه جریمه حریف رقم خورد.

وی در این بازی همچنین فقط یک پاس به ثبت رساند تا شاهد یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای طارمی باشیم.

کد مطلب 6022805

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    نظرات

    • حاج نصیری IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      192 51
      پاسخ
      براش آرزوی موفقیت میکنم
    • IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      194 52
      پاسخ
      فوتبال همینه دیگه،چرا با یه برد(که نتیجه عملکرد یه تیمه )بازیکن و به اوج می‌برید وبا یه باخت (که باز اونم نتیجه عملکرد تیمی هست)از عرش به فرش میکوبید؟؟؟؟جای تاسف داره! از هیجان طول بازی لذت ببرید !487
    • جعفر IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      141 200
      پاسخ
      درحد دسته دو ایران هم نیست دیگه اینم تموم شد
      • بهروز بیرانوند IR ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
        32 48
        دقيقأ 👌
      • سید نورالدین زیدان IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
        62 31
        هر بازیکنی یه روزی تموم شد، مهم اینه اون زمانی که تو اوج بود بهترین حالت خودش رو به نمایش گذاشت و طبق آمار یکی از بهترین‌های دنیا بود.
      • علی IR ۱۸:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
        76 29
        خیلی هم عالی بود
    • مهدی IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      63 32
      پاسخ
      طارمی افت نکرده در ضمن چند موقع هالند همینجوری بود به خودش برگشت این تیتر دروغ نزنین
      • ایران من IR ۰۹:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
        3 7
        همچین هالند رو مثال زدی که فکر کردم طارمی کیه
    • احمد IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      83 24
      پاسخ
      انشاالاه به روزهای اوجش بر میگرده
    • محمد RO ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      78 26
      پاسخ
      مهدی عشقه حرف نداره
    • سیدمحمد IR ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      48 59
      پاسخ
      بازیکن نیست که پیرمرد پرحاشیه ایرانو نابود کرد توی بازی با قطر
    • ترابی IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      31 38
      پاسخ
      من فکر میکردم ۵ تا پاس ثبت میکنه و ۱ گل هم میزنه فکر نمیکردم این قدر ضعیف بازی کنه
    • محمدجواد IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      86 20
      پاسخ
      شماهم همه ی تیترهاتون دروغه من خودم بازی رادیدم دروغ نگو چندین بارصاحب توپ شدحتی یکبار تومحوطه جریمه تک به تک شدانداخت اونوردروازبان دریبل کنه که دروازبان توپ گرفت همه جای دنیاسعی میکنن کوچیک هاشون رابزرگ جلوه بدن مابزرگانمون راکوچیک میکنیم وای برما
    • ققنوس IR ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      30 36
      پاسخ
      هیچ وقت بیشتر از این نبوده حالا بندا خدا حال نداشت بیافته پنالتی بگیره واقعا که کاش توتیم ملی بازی آخری بازی نمی‌کرد
    • ا IR ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      30 60
      پاسخ
      باید برگردی طارمی.آبرو برامون نذاشتی.برو شاهین بوشهر
    • اسدی IR ۱۸:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      30 17
      پاسخ
      فشاری که بر تیم ملی حاکم بود ما نمی تونیم درک کنیم ضعف مربی تماشاچی هایی که انتظارش رو نداشتن تبلیغات ضد فوتبالی گروهی از مردم
    • اکبر طلا US ۱۸:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      23 10
      پاسخ
      حتماً خیریتی هست
    • مهرداد IR ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      17 17
      پاسخ
      انگیزه برای انسان مهم هست ، شاید ایشان تیم ملی و حالا پرتو را قابل نمیدانند
    • محمد IR ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      26 11
      پاسخ
      سلام انقد بد بختو تحقیر کردن ایرانی ها که روحیشو کلا از دست داده امیدوارم خودشو پیدا کنه اون بازیکن خوبی هس فقط بد شانسی اورد
    • ن IR ۲۱:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      25 6
      پاسخ
      حالا چقدر دقیق شدید روی مهدی طارمی؟ شما یک نفر از تیم ملی نام ببرید که زیاد گل زده باشه برای تیم ملی این دفعه ؟
    • حاج غفار کلته IR ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      14 37
      پاسخ
      باسلام از آقای طارمی مسئولین فوتبال یک بت درست کردند اگر سردار آزمون نباشه در کنار او ؛ هیچ کاری ازش برنمی‌آید ؛ الکی بزرگشان کردند ! نمونه اش در قطر دیده شده وهمه دیدند .... والسلام
      • نادی IR ۰۳:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
        11 0
        هرچی که هست هنوزافتخاریک ملت پس خواهشن وقتی بازیشوهم نگاه میکنی باغرورنگاه نکن وقتی داری استوره کشورتواینطوری ذکرمیکنی حیف...؟
    • Aryafilm_official AE ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      31 6
      پاسخ
      حتما در این مدت یه مشکل فکری داره، بازیکن به این بزرگی رو با یکی دو تا بازی ضعیف زیر سوال نبرید، برای دیگران و خصوصا آدمهای بزرگ آرزوی موفقیت کنید تا فکرو خیال و روحتون آرام باشد
    • ❤️دختر پرسپولیسی ❤️ IR ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      47 15
      پاسخ
      جواب جعفر:دفعه اخرت باشه راجب مهدی اینجوری حرف میزنی ...فعلادسته دوکه ازش حرف میزنی خودت عرضه نداشتی بیای وبازی کنی وبعدمیای اینجاواسه مهدی نظرمیدی که درچه حدهستش ....مهدی هرچی باشه الان درحال حاضرافتخارایران وایرانیه وخواهان زیادداره اگه گوری چشماتوبازکن ببین لیاقتش چیه وکدوم تیم هامیخوانش😠😠❤️❤️
      • IR ۰۲:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
        13 1
        بنازم ب این غیرت ..👏👏👏
    • علی IR ۲۲:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      19 63
      پاسخ
      پسرخوبیه اما بازیکن خوبی نیس
    • ابوالفضل کوره IR ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
      3 1
      پاسخ
      بابا بخدا چه مردمانی هستیم ما بدبخت طارمی حالا چند تا بازی افت داشته یکاری میکنید فوتبال بزاره کنار نکنید بهش روحیه بدید هرادمی تو هرجایگاهی که باشه بعضی مواقع افت داره همه ام تجربه کردن این روزارو خداکنه باز بتونه برگرده باعث افتخار ایران وایرانیه بهرحال
    • محسن IR ۰۰:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
      3 0
      پاسخ
      چقدر قضاوت میکنید بسه دیگه
    • ARB RO ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
      2 0
      پاسخ
      مشکلی نیست..بازی بعدی برمی گرده به تتظیمات اولیه✌
    • مرادی IR ۰۰:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
      1 1
      پاسخ
      یه مربی نترس میخوایم که این بازیکنای اسمی رو جارو کنه بزاره کنار یه تعداد جوون تشنه بازی بیاره
    • محمدرضا IR ۰۱:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
      1 2
      پاسخ
      خدارو شکر که در بازی قطر به میدان اومد و بهمراه بیرانوند باعث شکست تیم شدن،خدایا شکرت،منی که برای مایحتاج اولیه زندگی موندم فوتبال میخام چکار اونم فوتبالیست مرفه بی درد که مردم براشون کمترین اهمیتی ندارن
    • نادی IR ۰۳:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
      2 0
      پاسخ
      همیشه بزاریدچشم دیدن پیشرفت یکوداشته باشید وقتی گل میزنه یامیدرخشه چطوراحساس غرورمیکنیدکه انگارخودت بازی میکنی پس توایندروزام کنارش باش لطفان همه گی ممنون
    • IR ۰۶:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
      2 0
      پاسخ
      طارمی خوب
    • ایرانی IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
      0 7
      پاسخ
      شایدمشکلی جدیداپیداکرده چون تیم ملی هم خوب نبود

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