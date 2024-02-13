مورد عجیب مهدی طارمی برابر «اروکا»/ چه بر سر مهاجم ایران آمده است

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال پرتغال شامگاه دوشنبه تیم پورتو میهمان اروکا بود که این دیدار در پایان با نتیجه ۳ بر ۲ به سود اروکا به پایان رسید.

مهدی طارمی لژیونر ایرانی پورتو که پس از پایان رقابت‌های جام ملت‌های آسیا به تیمش بازگشته است در این دیدار کار را از روی نیمکت آغاز کرد و در دقیقه ۶۷ وارد زمین شد و آمار عجیبی از خود به نمایش گذاشت.

طارمی با احتساب وقت‌های اضافی در این دیدار مجموعاً ۳۱ دقیقه در زمین حضور داشت و در این مدت تنها ۳ لمس توپ داشت که یکی از این لمس توپ‌ها شروع مجدد از روی پرتاب اوت بود. همه این لمس توپ‌ها هم در خارج از محوطه جریمه حریف رقم خورد.

وی در این بازی همچنین فقط یک پاس به ثبت رساند تا شاهد یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای طارمی باشیم.