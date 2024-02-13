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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۷:۲۱

شرکت کنترل کیفیت هوا اعلام کرد؛

تداوم آلودگی هوا در پایتخت

تداوم آلودگی هوا در پایتخت

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوای پایتخت در حال حاضر بر روی عدد ۱۱۱ قرار دارد و هوا برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۱۱ قرار گرفته و برای گروه‌های حساس آلوده است.

همچنین این شاخص در ۲۴ ساعت گذشته میانگین بر روی عدد ۱۱۸ قرار گرفته بود و وضعیت هوا برای گروه‌های حساس آلوده بوده است.

تهران از ابتدای سال ۹ روز هوای پاک، ۲۱۴ روز هوای قابل قبول، ۹۳ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۳ روز هوای پاک، ۱۶۷ روز هوای قابل قبول، ۱۲۳ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و۳۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.

کد مطلب 6022816

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