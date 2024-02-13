ریزش کوه در جاده برغان/ این حادثه آسیبی به دنبال نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان کرمی از ریزش کوه در جاده برغان – سنج، محدوده استان البرز خبر داد و گفت: این حادثه هیچ آسیبی به دنبال نداشت.

رئیس پلیس راه استان البرز افزود: مأموران راهداری به سرعت نسبت به پاکسازی مسیر اقدام کردند و اکنون راه باز است و تردد در آن جریان دارد.

سرهنگ کرمی بیان کرد: با توجه به اینکه احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی البرز به ویژه جاده کرج – چالوس وجود دارد، مسافران در حاشیه جاده توقف نکنند.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط جوی کنونی، مسافران پیش از سفر حتماً از وضعیت راه‌های استان به ویژه جاده کرج – چالوس اطلاع کسب کنند.