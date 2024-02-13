قانون گریزی نباید در مدیران نهادینه شود/فساد یک چالش بزرگ است

به گزارش خبرنگار مهر، امین حسین رحیمی، در چهارمین همایش علمی انقلاب اسلامی و حقوق شهروندی که صبح سه شنبه ۲۴ بهمن در دانشگاه علوم قضائی برگزار شد، افزود: تنها مرجعی که قاضی تربیت می‌کند باید همین دانشگاه علوم قضائی باشد.

وی ادامه داد: باید دانشجویان قضاوت همه مقدمات را در دانشگاه و حوزه بخوانند و سه سال در این دانشگاه درس تربیت قاضی بخوانند.

وزیر دادگستری تاکید کرد: ما وقتی خاطرات دوران انقلاب را مرور می‌کنیم یاد آرمان‌ها و اهداف نظام جمهوری اسلامی می‌افتیم و یکی از آن آرمان‌ها و اهداف که مقام معظم رهبری اشاره کردند بحث مبارزه جدی با فساد است.

وی تصریح کرد: فساد یک چالش بزرگ در همه جوامع بشری است چه در کشورهای توسعه یافته و چه کشورهای در حال توسعه.

رحیمی ادامه داد: فساد، اخلاق و منابع و اعتماد مردم به دولت‌ها را از بین می‌برد و همه دولت‌ها می‌خواهند با فساد مبارزه کنند.

وی افزود: جامعه بین المللی به این نتیجه رسیده که فساد سازمان یافته و فراملی است و یک کشور به تنهایی نمی‌تواند با فساد مبارزه جدی انجام دهد. به همین دلیل در سازمان ملل یک کنوانسیون مبارزه با فساد شکل گرفت و جمهوری اسلامی ایران توانست با پیوستن به این کنوانسیون در جهت مبارزه با فساد قدم بردارد اما هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم و حتی فاصله زیادی از اهداف انقلاب و خواسته‌های مقام معظم رهبری داریم.

رحیمی تصریح کرد: در این همایش‌ها باید نقص‌ها گفته شود و برای آن راهکار پیدا شود؛ و گفتن این نقص‌ها به این معنا نیست که تلاشی صورت نگرفته است بلکه وزارت دادگستری یک شورای مبارزه با فساد دارد که تمام دستگاه‌ها عضو این شورای مرجع ملی هستند اما بیشتر اقدامات آن بیرونی بوده تا ساماندهی درونی کشور و از مهم ترین اقدامات آن ارسال گزارش ارزیابی کشوری مبارزه با فساد به سازمان ملل تحت عنوان مکانیسم مرور است که این اقدام سال‌ها به تعویق افتاده بود و در این دولت انجام گرفت.

وی گفت: قانون گریزی نباید در مدیران نهادینه شود، باید برای اصلاح قانون تلاش کنیم نه اینکه قانون گریزی کنیم.

وزیر دادگستری افزود: تعدد کارمندان دولت و جمعیت زیاد کشور زمینه بروز فساد را بیشتر فراهم خواهد کرد.

توجه به نقش شهروندان در مبارزه با فساد

رحیمی ادامه داد: به نقش شهروندان در مبارزه با فساد کمتر توجه شده که البته طرح گزارشگران فساد نقش و نظم بسیار خوبی به شهروندان داده است، اگر گزارش درست باشد، حتی حمایت مالی هم از گزارشگران شده است.

عدم تمرکز و عدم هماهنگی در مبارزه با فساد

وزیر دادگستری گفت: دستگاه‌های زیادی در مبارزه با فساد داریم، یک شورای مبارزه با فساد داریم که متشکل از دستگاه‌های مختلفی است و گاهی موازی کاری‌ها اقدامات همدیگر را خنثی می‌کند.

عدم توجه به اقدامات فعالانه

رحیمی افزود: اقدامات کنشی و فعالانه برای جلوگیری از بروز فساد بسیار اهمیت دارد، اقدام مقابله‌ای باید قاطع و محکم باشد، اقدام پیشگیرانه باعث می‌شود امکان فساد وجود نداشته باشد.

وی به عنوان پیشنهاد به برگزار کنندگان این همایش گفت: بدون اینکه بخواهید ساختار جدیدی ایجاد کنید با کسانی که دغدغه دارند مطالعه تطبیقی انجام دهید و تحت عنوان مرکز مطالعات راهکار ایجاد کنید که تصمیمات این مرجع برای همه لازم الاجرا باشد، ما نهادهای زیادی برای مبارزه با فساد داریم اما کارآمد بودن آن مهم‌تر است.