به گزارش خبرنگار مهر، رضا درویش پس از مجمع باشگاه پرسپولیس که صبح امروز سه شنبه برگزار شد در مورد موارد مطرح شده در این مجمع گفت: بیشتر مواردی که در مجمع مورد بررسی قرار گفت در مورد مسایل مالی بود که ۱۸ بند را از سال های گذشته شامل می شد.

وی ادامه داد: دستور مجمع بررسی مسایل مالی بود و دوستان اشتباه برداشتی در مورد آن داشتند. این که عنوان کرده اند انتخاب دو عضو هیات مدیره در دستورکار مجمع نبوده درست نیست و نیاز به مجمع فوق العاده دارد.

درویش ادامه داد: از روزی که آمده ام حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی را پرداخت کرده ام. ما پرونده های پرتعداد مالی داشتیم که در برخی از آنها پیروز شده ایم. رسیدگی به این مسایل کار سختی است. تیم های صنعتی تمرکزشان روی این است که مسایل فنی را بررسی کنند اما ما دنبال پرداخت بدهی ها هستیم.

وی ادامه داد: من ۷۰ میلیارد تومان به خاطر بدهی باشگاه به رادوشوویچ پرداخت کرده ام. ضمن این که الان هم باید ۱۵ میلیارد تومان مفاصا حساب مالیاتی پرداخت کنیم و مدارک را به فیفا بفرستیم تا پنجره نقل و انتقالات باز شود. اگر این بدهی نبود من می توانستم بازیکن با کیفیت از لیگ اروپا بیاورم.

رضا درویش تاکید کرد: بدهی های زیادی از گذشته برای ما مانده است که کار ما را مشکل کرده است. طرف به خاطر طلب ۷ میلیارد تومانی که داشته رفته است ۱۵۱ میلیارد تومان حکم گرفته است. اینها را هواداران باید بدانند و بپرسند که چه کسی این بدهی ها را ایجاد کرده است.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در مورد مقصران بدهی های انباشته باشگاه نیز گفت: بخش عمده ای از بدهی های دیگران را من داده ام. چند بازیکن را که دیگران آورده بودند من پرداخت کرده ام. هواداران می گویند این پنج بازیکن را بیاور اما نمی دانند که ما پول نداریم.

رضا درویش در مورد طلبی که از وزارت ورزش دارد گفت: ما ۱۰۹ میلیارد تومان به طور رسمی و مستند به خاطر پرداخت بدهی های قبلی باید از وزارت ورزش بگیریم که اگر این رقم به ما پرداخت شود می توانیم بخشی از مشکلات باشگاه را حل کنیم. رسیدگی که ما به تیم های پایه داشته ایم در تاریخ باشگاه بی سابقه است.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ادامه داد: بعد از ۵ سال موفق شدیم تیم را به یک اردوی خارجی ببریم. بازیکنان هم تاکید کرده اند که اردوی خوب و با کیفیتی بوده است. ما در حد توانمان همه کارها را انجام می دهیم. دغدغه های ما باشگاه های دیگر متفاوت است.

درویش در مورد نفرات جدید و جدا شده تیم فوتبال پرسپولیس هم گفت: در این موارد ما با سرمربی تیم هماهنگ هستیم. ما باید بتوانیم اول پنجره نقل و انتقالات را باز کنیم بعد به فکر جابجایی بازیکنان باشیم. باید بتوانیم اول مشکل پرداخت بدهی و باز کردن پنجره نقل و انتقالات را باز کنیم. بعد می شود در مورد بازیکنان تصمیم گرفت.

وی در پاسخ به این پرسش که میزان بدهی شما در دوران مدیریت تان چقدر است گفت: الان نمی توانم آمار دقیقی در این مورد اعلام کنم.

درویش در مورد اظهار نظر گل محمدی که گفته بود من رفتم همه شرایط باشگاه مهیا شد گفت: در آخرین ملاقات با آقای گل محمدی گفته بودم که یک اسپانسر برای اردو خواهیم داشت. در مورد بازیکنان هم گفته بودم که اگر بازیکنی آزاد باشد و یا شرایطش را داشته باشد جذب خواهیم کرد. ما بازیکنانی را جذب کرده ایم که برایمان مقدور بود. ما الان بهترین ها را جذب کرده ایم.

درویش ادامه داد: می توانستم یک میلیون دلار بدهم یک مربی طراز اول بیاورم و فشارها را از روی خودم بردارم اما این رقم را صرفه جویی کردم. با این که انتقادات زیادی به من شد اما در این رقم تدبیر کردیم. البته قبول دارم که تیم بزرگ مربی بزرگ می خواهد. اعتقاد دارم اوسمار مربی بزرگی هست. اگر به این نتیجه رسیدیم که مربی بزرگتری نیاز داریم می رویم سراغ مربی بعدی.