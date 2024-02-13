خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: توماس فریدمن پژوهشگر برجسته آمریکایی اخیرا یادداشتی را در روزنامه نیویورک تایمز به رشته تحریر درآورده است که مشروح آن را مطالعه می کنید:

دکترین بایدن جزو دکترین هایی است که به منظور ایجاد یک کشور فلسطینی معتبر، مشروع، موثر و غیر نظامی طراحی شده که بتواند در صلح و امنیت با اسراییل زندگی کند.

این دکترین مستلزم مقابله مستقیم با گروه های مورد حمایت ایران در منطقه است که برای نابودی اسراییل، بیرون راندن آمریکا [از منطقه] و مرعوب کردن متحدان آمریکا از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند. [چند روز پیش] یک پایگاه آمریکایی در شمال اردن، با پهپادی که توسط مقاومت عراق پرتاب شده بود، مورد هدف قرار گرفت که در نتیجه آن ۳ نظامی آمریکایی کشته شدند. درحالی که تاکنون، باوجود ده‌ها حمله از این دست، از ۷ اکتبر و حتی قبل تر از آن، هیچ کدامشان منجر به کشته شدن یک نظامی آمریکایی هم نشده بود. این رخداد همه چیز را دگرگون خواهد کرد.

از نظر اینکه نحوه پاسخ دهی نظامی دولت بایدن چگونه خواهد بود، که به عقیده من به زودی هم رخ خواهد داد، [باید گفت که] دولت در تلاش است که برنامه ای معنی دار و هدفمند را که دارای قابلیت آسیب رسانی و ایجاد بازدارندگی طولانی مدت باشد، طرح ریزی کند. و به نظر نمی‌رسد که این اقدام صرفا در بمباران موشکی یک روزه خلاصه شود.

خیلی ها هستند که انتظار حمله مستقیم به ایران را دارند و معتقدند باید پوزه ایران را به خاک مالید. اما من فکر می کنم در این خصوص باید تمام جوانب احتیاط را رعایت کرد نه تنها به این دلیل که شما نمی‌خواهید جنگ مستقیمی علیه ایران شروع کنید بلکه بخاطر اینکه برای آمریکا خیلی سخت است که بگوید ما قصد داریم بخاطر دفاع از خود و اسراییل به صورت همزمان، به ایران ضربه وارد کنیم. چراکه اسراییل خود درگیر جنگ در غزه است بدون اینکه برای صبح فردای خودش برنامه ای داشته باشد. اسراییلی که می خواهد کرانه باختری را ضمیمه خوش کند.

اساسا دکترین بایدن می گوید ما آماده ایم به اسراییل کمک کنیم تا از خودش در برابر حماس و ایران و نیروهای مورد حمایت تهران دفاع کند. اما [نکته اینجاست که] ما نخواهیم توانست این دکترین را به طور موثری به نتیجه برسانیم. چراکه در شرایط فعلی نه مشروعیت منطقه ای لازم برای انجام این کار را داریم و نه کمک متحدین منطقه ای و جهانی مان کمک حال‌مان خواهد بود. مگر اینکه اسراییل درگیر فرایندی دیپلماتیک با افق ایجاد دو کشور برای دو دسته از مردم شود. کشوری برای فلسطینی ها و کشوری برای اسراییلی ها.

درهمین راستا دولت فعلی پیرامون این موضوع که آیا اسراییل دولت فلسطین را در نظر، به رسمیت بشناسد یا خیر؟ در حال رایزنی با کارشناسان دولتی و غیر دولتی است. کاری که هیچ کدام از دولت های قبلی انجام نداده اند. و ما در واقع هیچ وقت کشور فلسطین را به رسمیت نشناخته‌ایم.

به عقیده من این سنخ از بحث ها و مذاکرات، منجر به تسریع وقوع اعتراضات خواهد شد. اما در عوض پنجره جدیدی به روی ما خواهد گشود. طبیعتا در اسراییل هم با مخالفت های عدیده ای مواجه خواهد شد و حتی ممکن است منجر به سقوط حکومت فعلی اسراییل شود اما در عین حال اسراییلی ها را وادار می کند پا پس کشیده و واقعا به چیزی فکر کنند که تا کنون به آن فکر نکرده بودند. [و آن این است که] غزه چگونه باید اداره شود؟

به نظر من این موضوع باعث می شود که بایدن اولا [مجبور شود که با پول] حمایت برخی گروه ها مثل ترقی خواهان و چپ ها را بخرد چراکه آنها از حمایتی که آمریکا از اسراییل می کند و از آن به نام چک سفید آمریکا برای اسراییل یاد می کنند، ناراضی اند. ثانیا او باید به سمت مذاکره با عربستان برای انعقاد توافقنامه امنیتی با این کشور برود که می تواند شامل موضوعات زیر باشد: انتقال تسلیحات تعهدات امنیتی، برنامه های هسته ای غیر نظامی و عادی سازی روابط عربستان با اسراییل. البته باید اذعان داشت این عادی سازی تنها زمانی رخ خواهد داد که اسراییل با فلسطینیان وارد مذاکرات بشود و به نتیجه برسد.

به نظر می رسد که اگر ما نتوانیم این ابتکار عمل ها را کنار هم جمع کنیم، شاهد خاورمیانه ای خواهیم بود که در آتش می سوزد. این وضعیت تهدید جدی ای برای اسراییل خواهد بود. به عقیده من این وضعیت باعث خواهد شد متحدان عرب ما از ما فاصله بگیرند و ایران و روسیه به قدرت‌های بزرگ منطقه تبدیل شوند.

نویسنده:

Thomas L. Friedman

مترجم:

عرفان جوادی (دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام)