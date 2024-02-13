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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۵۸

رییس ستاد انتخابات استان سمنان خبر داد؛

تغییر حوزه انتخابیه توسط ۷ نامزد انتخابات مجلس در استان سمنان

تغییر حوزه انتخابیه توسط ۷ نامزد انتخابات مجلس در استان سمنان

سمنان- رئیس ستاد انتخابات استان سمنان از تغییر حوزه انتخابیه توسط هفت نامزد انتخابات مجلس در سراسر استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ریواده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی ستاد انتخابات استان سمنان با بیان اینکه هفت نامزد انتخاباتی، اقدام به ثبت درخواست تغییر حوزه انتخابیه خود کرده‌اند، تاکید کرد: یک نامزد درخواست تغییر از حوزه سمنان، مهدیشهر، سرخه به حوزه تهران داشته است.

وی همچنین با بیان اینکه یک نامزد درخواست تغییر از حوزه شاهرود و میامی به تهران داشته است، افزود: دو نامزد از حوزه انتخابیه تهران درخواست تغییر به حوزه انتخابیه گرمسار و آرادان داشته‌اند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان همچنین گفت: یک نامزد از حوزه انتخابیه تهران درخواست تغییر به حوزه سمنان، مهدیشهر و سرخه و دو نامزد از حوزه انتخابیه تهران درخواست تغییر حوزه به حوزه شاهرود و میامی داشته‌اند.

ریواده با بیان اینکه نامزدهای انتخابات مجلس فردا را هم برای تغییر حوزه فرصت دارند، ابراز کرد: اول اسفند ماه فهرست نهایی نامزدهای انتخاباتی منتشر می‌شود.

کد مطلب 6023403

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