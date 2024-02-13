به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره موسیقی فجر ۲۴ تا ۲۷ بهمن با حضور ۱۳ گروه موسیقی جشنواره در شیراز برگزار میشود و گروههای موسیقی در ۱۶ نوبت از ساعت هجده امشب در تالارهای حافظ و مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز به اجرای برنامه میپردازند.
گروههای قشقایی مرودشت به سرپرستی محمدحسین زارع، آوای شیراز به سرپرستی وحید رئیسی و قشقایی درنا به سرپرستی محمد جاویدی پور از گروههای محلی مقامی جشنواره موسیقی فجر فارس هستند.
گروههای شیراز دژاوو به سرپرستی هومن پوراسماعیل، کرفیلارمونیک شیراز به سرپرستی احسان سالاری، کوارتت مهرآوا به سرپرستی مسعود پیرانی و تک نوازی فلوت از آرتاشس گریگوریان نیز از گروههایی هستند که به اجرای موسیقی کلاسیک در این دوره از جشنواره میپردازند.
گروههای روچن به سرپرستی مجتبی قلیپور و میم به سرپرستی مصیب میردادی از گروههای موسیقی سنتی و گروههای فروغ و احسان وزیری به سرپرستی احسان وزیری، کهتر به سرپرستی آریا کهتر و حام به سرپرستی حامد فقیهی از گروههای پاپ حاضر در جشنواره فجر فارس هستند.
در این جشنواره گروه قشقایی درنا در ۴ نوبت در تالار مجتمع فر هنگی رفاهی دانشگاه شیراز اجرا خواهد کرد و دیگر گروهها در تالار حافظ اجرا خواهند داشت.
سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر علاوه بر میزبانی پایتخت، به طور همزمان در ۱۴ استان دیگر با ۳۳۲ اجرای صحنهای و با حضور ۲ هزار و ۱۰۹ هنرمند برگزار میشود.
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