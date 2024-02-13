به گزارش خبرنگار مهر، روز سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲، نشست هم اندیشی بایسته‌های شورای فقهی حقوقی زنان در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.

عزت السادات میرخانی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و حوزه‌های علمیه تهران و مشهد، با طرح این سوال که چرا غربی‌ها باید درباره ما احساس خطر کنند ولی ما در ۴۰ سال قبل گیر کرده باشیم، گفت: با گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی شرایط ورود به مجلس شرایط عامه تکلیف است.

وی افزود: آیا وقت آن نرسیده به اندازه‌ای که دشمن از ما هراس دارد ما از زنان وحشت نداشته باشیم. آنچه ما به آن بها ندادیم دشمن به آن بها داده است. باید باور کنیم برخی از کارها، مردانه نیست.

میرخانی با طرح این پرسش که چند نفر از مراجع تقلید ما ادراکات واقعی زنان را دارند، گفت: در آیه ۱ سوره نساء خداوند از یکسری نقش‌ها که خاص زنان دانسته است، گفته و چرا این نقش‌ها را برای مردان بیان نکرده است؛ به این دلیل که احکام مخصوص زنان را مردان نمی‌توانند کار کنند.

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: شکاف اصلی بین جامعه ما و اندیشه حضرت آقا وجود دارد، در حالی که ما در پله‌های اول مانده‌ایم. بزرگ‌ترین مقصر خود ما زنان هستیم، ما باید اندیشه‌های آقا را محقق کنیم.

وی گفت: فقه با باید و نباید اداره نمی‌شود، فقهی که آینده‌نگر نباشد پشت آن توهین است.

میرخانی ادامه داد: ما درد خانواده‌های شهدا را داریم، درد پرچم‌داری حاکمیت شیعه را داریم.