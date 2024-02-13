  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۲۵

رفیق اوسمار معرفی شد

بازگشت دو ملی پوش به پرسپولیس/ استقبال سرخ از دو بازیکن

بازگشت دو ملی پوش به پرسپولیس/ استقبال سرخ از دو بازیکن

تمرین امروز پرسپولیس با اضافه شدن چهار بازیکن و یک مربی پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی عصر امروز تمرین خود را برگزار کرد که علیرضا بیرانوند و محمدحسین کنعانی زادگان پس از پشت سر گذاشتن استراحت به جمع هم تیمی‌های خود اضافه شدند. دو بازیکن ملی پوش پرسپولیس پس از پایان جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا با اجازه کادر فنی چند روز بیشتر استراحت کردند. این در حالی است که مهدی ترابی دیگر بازیکن ملی پوش پرسپولیس از یکشنبه گذشته در تمرینات شرکت کرد.

همچنین اوستون ارونوف بازیکن خارجی جدید این تیم و ابوالفضل بابایی خرید زمستانی سرخ‌ها در تمرین حاضر شدند تا مورد استقبال تونل خوشامدگویی بازیکنان تیم قرار بگیرند.

اینیسیو مربی خارجی جدید پرسپولیس که جانشین ولسلی ننکا مربی دروازه‌بان های پرسپولیس شده است به بازیکنان معرفی شد.

کد مطلب 6023531

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها