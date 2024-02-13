بازگشت دو ملی پوش به پرسپولیس/ استقبال سرخ از دو بازیکن

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی عصر امروز تمرین خود را برگزار کرد که علیرضا بیرانوند و محمدحسین کنعانی زادگان پس از پشت سر گذاشتن استراحت به جمع هم تیمی‌های خود اضافه شدند. دو بازیکن ملی پوش پرسپولیس پس از پایان جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا با اجازه کادر فنی چند روز بیشتر استراحت کردند. این در حالی است که مهدی ترابی دیگر بازیکن ملی پوش پرسپولیس از یکشنبه گذشته در تمرینات شرکت کرد.

همچنین اوستون ارونوف بازیکن خارجی جدید این تیم و ابوالفضل بابایی خرید زمستانی سرخ‌ها در تمرین حاضر شدند تا مورد استقبال تونل خوشامدگویی بازیکنان تیم قرار بگیرند.

اینیسیو مربی خارجی جدید پرسپولیس که جانشین ولسلی ننکا مربی دروازه‌بان های پرسپولیس شده است به بازیکنان معرفی شد.