مذاکره مدیران پرسپولیس با مدیر برنامه های رضا اسدی

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که از امروز چهارشنبه ۲۵ بهمن نیم فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر با برگزاری دیدار تیم‌های فولاد خوزستان و گل گهر سیرجان آغاز می‌شود اما پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه پرسپولیس همچنان بسته است.

مدیران پرسپولیس در تعطیلات نیم فصل و برای تقویت تیم خود، «عبدالکریم حسن»، عیسی آل کثیر، ابوالفضل بابایی و «اوستون ارونوف» را به خدمت گرفتند اما به دلیل عدم ثبت قرارداد این بازیکنان در سازمان لیگ، کادر فنی پرسپولیس نمی‌تواند از این بازیکنان در دیدار عصر فردا پنج‌شنبه ۲۶ بهمن برابر آلومینیوم اراک استفاده کنند.

یکی از شاکیان پرسپولیس، رضا اسدی مهاجم فعلی تیم سپاهان و بازیکن سابق سرخ‌پوشان است که به دلیل عدم دریافت مطالبات خود از این باشگاه شکایت کرده و مدیران پرسپولیس موظف هستند در کنار پرداخت رقم مالیات قرارداد «بوژیدار رادوشوویچ»، مطالبات بازیکن سابق خود را هم پرداخت کنند تا پنجره این باشگاه باز شود.

از همین رو مدیران پرسپولیس با مدیربرنامه این بازیکن جلسه‌ای خواهند داشت تا در خصوص نحوه پرداخت مطالبات اسدی تصمیم‌گیری کنند تا هر چه سریع‌تر این پرونده شکایتی هم مختومه اعلام شود.