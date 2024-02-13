افزایش سرعت وزش باد بر روی خلیج فارس/ هشدار سطح زرد صادر شد

فرج‌الله شکوهی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش سرعت وزش باد و پوشش ابر، وقوع بارش پراکنده باران در سطح استان بوشهر اظهار داشت: از اواخر هفته جاری تا اوایل هفته آینده افزایش سرعت وزش باد و تلاطم خلیج فارس پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به اعلام صدور هشدار دریایی سطح زرد در استان بوشهر خاطرنشان کرد: از چهارشنبه تا جمعه هفته جاری ضمن افزایش سرعت وزش باد تا بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت، افزایش ارتفاع موج دریا در پی دارد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با بیان اینکه هشدار دریایی سطح زرد تا ۲۷ بهمن در نوار ساحلی استان بوشهر ادامه دارد، گفت: ارتفاع موج دریا تا حدود ۲ متر در خلیج فارس و نوار ساحلی استان بوشهر افزایش می‌یابد.

وی منطقه اثر هشدار دریایی سطح زرد را سواحل و فراساحل استان بوشهر اعلام و تصریح کرد: در این شرایط جوی باید از تردد دریایی با شناور سبک گردشگری و تفریحی از جمله قایق پرهیز شود.

شکوهی‌پور اختلال در فعالیت‌های دریایی خلیج فارس، خطر غرق شدن را از مخاطرات هشدار دریایی سطح زرد دانست و افزود: باید در این شرایط تمهیدات لازم برای پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی اندیشیده شود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر وضعیت کنونی را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: امروز جهت وزش باد در استان بوشهر غالباً شمال غربی تا شمالی با سرعت تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و تا اوایل شب در مناطق جنوبی گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی ارتفاع موج دریا را ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر دانست و تصریح کرد: تا اواخر امشب ارتفاع موج خلیج فارس در مناطق جنوبی گاهی تا ۲ متر خواهد رسید.