پوشش خدمات جدید بیمه سلامت برای بیماران هموفیلی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبرز نیاستی در تشریح این موضوع گفت: خدماتی از قبیل داروهای تخصصی، فیلتر خون، تزریق خون و فرآوردههای خونی، هزینههای آزمایش ژنتیک، تشخیص پیش از تولد هموفیلی، نمونهبرداری از پرزهای کوریونی جفت، تزریق فاکتور، هزینه انجام تزریق فسفر و ریفامپیسین داخل مفصلی، یکسری از آزمایشات مرتبط با بیماری و عوارض تزریق خون و همچنین تعویض مفصل بیماران هموفیلی، پیش از تأسیس صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج برای این بیماران رایگان بود.
وی افزود: علاوه بر حمایتهای فوق با تشکیل صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج بیماران دارای هموفیلی نشاندار شده در سامانههای سازمان بیمه سلامت میتوانند از مزایای آزمایش (۷ کد خدمت)، پرتو پزشکی (۸ کد خدمت)، توانبخشی (۴ کد خدمت)، ویزیت (۱۱ گروه تخصصی)، اندام مصنوعی، خدمات بستری، خدمات پزشک، خدمات روانشناسی و تجهیزات بهرهمند شوند.
مدیرکل بیمه سلامت استان همدان تصریح کرد: بیماران منتسب به نشان هموفیلی میتوانند با رعایت ضوابطی از مساعدتهای موردی تبصره ذیل ماده ۹ اساسنامه صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج، با ارائه مدارک و مستندات به اداره کل بیمه سلامت استان پس از بررسی و طرح در کمیتههای مربوطه بهره مند شوند.
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