  1. سیاست
  2. دولت
۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۳۸

به مناسبت روز جانباز انجام شد؛

عیادت رییسی از تعدادی از جانبازان دفاع مقدس

عیادت رییسی از تعدادی از جانبازان دفاع مقدس

رییس‌جمهور عصر امروز سه‌شنبه به مناسب روز جانباز، با حضور از پیش اعلام نشده در یکی از بیمارستان‌های تهران، از تعدادی از جانبازان دفاع مقدس بستری در این بیمارستان عیادت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور عصر امروز سه‌شنبه به مناسب فرارسیدن سالروز ولادت حضرت ابالفضل العباس (ع) و روز جانباز، با حضور از پیش اعلام نشده در یکی از بیمارستان‌های تهران، از تعدادی از جانبازان دفاع مقدس بستری در این بیمارستان عیادت کرد.

رئیس جمهور در عیادت از جانبازان ۱۰ تا ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس، ضمن اطلاع از روند درمان آنان، چگونگی ارائه خدمات درمانی و بیمارستانی به این جانبازان را نیز جویا شد.

رئیسی همچنین در گفتگویی کوتاه با پزشکان، پرستاران و کادر خدماتی بخش جانبازان این بیمارستان از زحمات و تلاش‌های آنان برای ارائه خدمات به جانبازان دفاع مقدس قدردانی کرد.

کد مطلب 6023726

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها