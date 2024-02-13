عیادت رییسی از تعدادی از جانبازان دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور عصر امروز سه‌شنبه به مناسب فرارسیدن سالروز ولادت حضرت ابالفضل العباس (ع) و روز جانباز، با حضور از پیش اعلام نشده در یکی از بیمارستان‌های تهران، از تعدادی از جانبازان دفاع مقدس بستری در این بیمارستان عیادت کرد.

رئیس جمهور در عیادت از جانبازان ۱۰ تا ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس، ضمن اطلاع از روند درمان آنان، چگونگی ارائه خدمات درمانی و بیمارستانی به این جانبازان را نیز جویا شد.

رئیسی همچنین در گفتگویی کوتاه با پزشکان، پرستاران و کادر خدماتی بخش جانبازان این بیمارستان از زحمات و تلاش‌های آنان برای ارائه خدمات به جانبازان دفاع مقدس قدردانی کرد.