به گزارش خبرنگار مهر، داوود عیوض زاده در نشست خبری مدیران عامل صنعت آب و برق استان قزوین که بعد از ظهر سه شنبه در سالن اجتماعات شرکت آب و فاضلاب استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: همزمان با ایام پیروزی انقلاب اسلامی ۲۵۲ طرح با اعتبار بالغ بر ۱۷۷ میلیارد تومان در بخش‌های مختلف استان قزوین به بهره‌برداری رسید.

وی ادامه داد: از زمان آغاز به فعالیت دولت سیزدهم در راستای توسعه زیرساخت‌ها در استان ما ۱۴۵۸ پروژه با اعتبار بالغ بر ۵۶۴ میلیارد تومان در شهرها و روستاهای استان قزوین به انجام رسیده است.

جانشین مدیرعامل برق استان قزوین بیان کرد: توسعه و احداث و اصلاح خطوط برق از جمله اقدامات انجام شده بوده است که ۶۳ پروژه در قزوین، ۶۷ پروژه در تاکستان، ۲۳ پروژه در آبیک، ۲۱ پروژه در آوج، ۱۸ پروژه در البرز، ۴۰ پروژه در بوئین زهرا و ۳۷ پروژه در محمدیه جهت برخورداری بهتر مردم از خدمات ارائه شده ابه انجام رسیده است.

عیوض زاده گفت: در سال جاری ۱۴۰ مگاوات آمپر به ظرفیت پست‌های برق استان افزوده شده و در این زمینه باید به اصلاح و بهسازی ۱۳۰۰ کیلومتر شبکه برق در ۳۷۰ روستای استان در طرح بهارستان در جهت کاهش تلفات و افزایش ایمنی اشاره کرد.

این مسؤول بیان کرد: در حال حاضر و از زمان آغاز به فعالیت دولت سیزدهم ۳۳۸۰۹ مشترک عمومی و تجاری ۳۷۳۰۵ مشترک خانگی و ۱۴۷۶ مشترک صنعت و کشاورزی به مشترکین استان قزوین اضافه شده‌اند و ۸۷۶۲ شعبه چراغ روشنایی نیز در معابر استان قزوین نصب شده است.

جانشین مدیر عامل شرکت برق استان قزوین با بیان این موضوع که انتقال داده و بهره حد اکثری مردم از بستر اینترنت امروز در زندکی مردم تأثیر ویژ ای دارد گفت: اهمیت افزایش انتقال داده‌ها و نصب تجهیزات بر کسی پوشیده نیست لذا ۵۲ کیلومتر فیبر نوری با اعتبار ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در استان به اتمام رسیده و حدود ۱۱۰ کیلومتر در دست اجرا است.

عیوض زاده یادآور شد: در راستای حفاظت از محیط زیست و حمایت از انرژی‌های پاک اولین نیروگاه خورشیدی در قالب شهرک انرژی در بوئین زهرا با ۴۸ مگاوات با سرمایه گذاری ۷۲ میلیاردی در حال انجام است و تسهیلات مناسب جهت ورود سرمایه گذاران نیز در این بخش در نظر گرفته شده است.

وی در خاتمه با تاکید بر اهمیت بهره‌مندی عموم مشترکین در تمامی بخش‌های استان خاطر نشان کرد: تسریع در انتقال برق به روستاهای استان با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان در حال انجام است و توزیع برق فاز اول عظیمیه با ۳۰ میلیارد تومان آغاز شده است.