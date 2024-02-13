دومین بمباران الحدیده یمن در یک روز توسط آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانههای منطقه از حملات هوایی جنگندههای آمریکایی به مناطقی از یمن خبر دادند.
در این ارتباط گفته شده که محدوده «رأس عیسی» در منطقه الصلیف در شمال غربی شهر حدیده یمن هدف حملات هوایی جنگندههای آمریکایی قرار گرفته است.
جزئیات بیشتری از این حملات منتشر نشده است.
این دومین بار طی کمتر از ۱۲ ساعت گذشته است که مناطقی از الحدیده یمن بمباران میشود. ساعاتی پیش از این نیز، منابع خبری از حمله جدید آمریکا و انگلیس به الحدیده در غرب یمن خبر داده بودند. بر اساس این گزارش، منطقه التحیتا در استان الحدیده یمن هدف حمله متجاوزان آمریکایی و انگلیسی قرار گرفته بود.
این در حالی است که روز گذشته نیز ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) تأیید کرد که نیروهای یمنی کشتی تجاری استار آیرس را در تنگه باب المندب با دو موشک هدف حمله قرار دادند.
سنتکام با صدور بیانیهای ضمن تأیید این خبر اعلام کرد که کشتی «استار ایرس» با وجود آسیب دیدگی جزئی همچنان به مسیر خود در دریای سرخ ادامه داد.
سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز دوشنبه با صدور بیانیهای اعلام کرده بود که نیروهای دریایی این کشور کشتی آمریکایی استار ایرس را با تعدادی از موشکهای دریایی مناسب هدف قرار داده و موشکهای مذکور با دقت به کشتی اصابت کرده است.
این بیانیه تاکید کرد که نیروهای مسلح یمن در اجرای تصمیم خود مبنی بر جلوگیری از کشتیرانی اسرائیلی یا کشتیهایی که به سمت بنادر سرزمینهای اشغالی حرکت میکنند، تا زمان توقف تجاوز به غزه و رفع محاصره این منطقه مصمم هستند.
نیروهای مسلح یمن تصریح کرد: نیروهای ما در اجرای عملیات بیشتر در واکنش به جنایتهای صهیونیستها در حق برادرانمان در غزه و همچنین در واکنش به تجاوز آمریکایی و انگلیسی ضد یمن هرگز تردید نخواهند کرد.
