به گزارش خبرنگار مهر، «محمد مهدی اسماعیلی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه) هیأت دولت و در جمع خبرنگاران، به نگرانی‌های مربوط به مالیات اهالی رسانه، فرهنگ و هنر پرداخت.

اسماعیلی ضمن تقدیر از سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد، به جلسات مشترک وزارت فرهنگ با آنها اشاره کرد و گفت: مسائل مالیاتی تنها مربوط به حوزه رسانه‌ها نیست؛ در حوزه کتاب، مؤسسات فرهنگی، مؤسسات قرآنی و… نگرانی‌هایی وجود دارد که جلساتی در این مورد برقرار شده است.

وی ادامه داد: بنای ما بر این است که هیچ اتفاق مالیاتی نگران کننده و جدیدی برای اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه رخ ندهد. سازمان مالیاتی هم با ما همراه است؛ من تلاش می‌کنم به زودی یک تفاهم نامه جامعی با دوستانمان به امضا برسانیم که این دغدغه‌ها به طور کلی مرتفع شود.

وزیر فرهنگ با تاکید بر حمایت از اهالی فرهنگ و رسانه، تصریح کرد: هر اتفاقی می‌افتد نباید حمایت ما از حوزه رسانه، فرهنگ و هنر آسیب ببیند. خط قرمز من این است و اعتقاد دارم که فضای حمایتی دولت از محصولات و فعالیت‌های فرهنگی نباید آسیب ببیند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به برگزاری نمایشگاه مطبوعات، گفت: بعد از چند سال تعطیلی با همت همکارانم در معاونت امور رسانه‌ای وزارت فرهنگ، این نمایشگاه با حضور بیش از ۶۰۰ واحد خبری، خبرگزاری، روزنامه و انسان‌رسانه برگزار می‌شود.

اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره آمار مخاطبان فیلم‌های جشنواره فجر، اظهار کرد: آماری که تا شب گذشته به روز شده است و به دست من رسیده است، نشان می‌دهد که بیش از پیش‌بینی ما که فروش ۲۸۵ هزار بلیت بود، اکنون بالای ۳۰۰ هزار بلیت فروش رفته است؛ این در کنار بلیت‌هایی است که دبیرخانه جشنواره در اختیار اصحاب رسانه و اهالی هنر به تعداد قابل توجه قرار داده است.

وی تاکید کرد: سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد، تربیت و معرفی استعدادهای، برتر، شایسته، خلاق و متعهد در عرصه فیلم و هنر است. اتفاقات مهمی امسال در جشنواره فیلم فجر رخ داد و جشنواره بعد از ۴۲ سال در نزدیک‌ترین جایگاه به تحقق آرمان‌های مردم ایران در حوزه سینما قرار گرفت.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره موسیقی فجر، گفت: مشتاقان موسیقی عمومی، مقامی، محلی و منطقه‌ای با استقبال از این جشنواره، در آن حاضر شدند و سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم مثل جشنواره فیلم فجر همان تربیت و معرفی استعدادهای برتر، شایسته، خلاق و متعهد در این زمینه است.