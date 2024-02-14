زنان سرزمین ایران اسلامی با اقتدار پای نظام ایستاده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهره سیدی معاونت بانوان بنیاد فرهنگی اجتماعی خاتم الاوصیا در گردهمایی «لبیک مادران ایران» که در مجتمع شهدای ۷ تیر و با حضور جمعی از خانواده معظم شهدا، مبلغان و فعالان فرهنگی و … برگزار شد؛ با اشاره به اینکه در این شرایط حساس همه ما وظیفه داریم گوش به فرمان ولی امرمان باشیم افزود: مقام معظم رهبری در آستانه ولادت حضرت فاطمه (س) طی دیداری که با بانوان سراسر کشور داشتند، با اشاره به در پیش بودن انتخابات مهم اسفند ۱۴۰۲، نقش‌آفرینی بانوان در این عرصه را در اجتماع و خانواده ضروری خواندند. وظیفه خود دانستیم در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری، ابتدا بانوان مؤمن و انقلابی را نسبت به مأموریت "تواصی به حق" که بهترین مصداق آن دعوت به مشارکت در انتخابات است آگاه و حساس نموده و با برگزاری نشست‌های متعدد در استان‌های مختلف ابعاد گوناگون این مأموریت را تبیین نمائیم.

معاونت بانوان بنیاد فرهنگی اجتماعی خاتم الاوصیا با اشاره به فرمامش مقام معظم رهبری که فرمودند: «هر کسی صدایی دارد و زبان گویایی دارد و مخاطبی دارد و می‌تواند اثر بگذارد باید بر موضوع تواصی کار کند و تواصی به حق وظیفه همه هست»؛ تاکید کرد؛ مادران محترم شهدا بهترین کسانی هستند که با محبوبیت و مقبولیت معنوی که در بین آحاد مردم دارند، می‌توانند در ایجاد زنجیره تواصی مفید و موثرباشند.لذا ظرفیت بی‌بدیل مادران صبور و غیور شهدا بهترین دستگیر و معین ما در این مسؤولیت شد.

وی با بیان اینکه نقش بانوان در جهاد تبیین بسیار مهم و کارساز است، گفت: مدعوین این برنامه از بین افرادی انتخاب شدند که ضمن بهره‌مندی از ذهن فعال و زبان گویا، دارای شبکه‌های تعاملی گسترده‌ای هستند که بتوانند در فریضه تواصی بهترین نقش را ایفا نمایند.



طاهره سیدی در پایان با اشاره به اینکه این گردهمایی ان‌شاالله در حدود ۱۵ استان اجرا خواهد شد و امروز هم در تهران، قزوین و زنجان با استقبال مادران شهدا، مبلغات و فعالان فرهنگی مواجه گردید، افزود: امیدواریم که این اقدام که تلاش در راستای تحقق حداکثری فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رأی و نا امیدی دوباره دشمن است، منجر به ایجاد شور و نشاط در امر انتخابات و نمایش اقتدار و عظمت بیش از پیش ملت مؤمن و ولایتمدار ایران اسلامی باشد.