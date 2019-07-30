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۸ مرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۱۶

گردهمایی بانوان جهادگر دوران دفاع مقدس در قم برگزار می‌شود

گردهمایی بانوان جهادگر دوران دفاع مقدس در قم برگزار می‌شود

قم - مسئول بانوان بنیاد خاتم الاوصیا(ص) از برگزاری گردهمایی بانوان جهادگر دوران دفاع مقدس در این استان خبر داد.

نرگس نیازمند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری گردهمایی بانوان جهادگر دوران دفاع مقدس افزود: این مراسم مادران و اعضای خانواده شهدا و فعالان فرهنگی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به ایثارگری بانوان در دوران هشت سال دفاع مقدس افزود: در این مراسم بانوانی که در دوران دفاع مقدس به خدمت رسانی می‌پرداختند حضور می‌یابند.

مسئول بانوان بنیاد خاتم الاوصیا بیان کرد: گردهمایی بانوان جهادگر دوران دفاع مقدس امروز سه‌شنبه ساعت ۱۸ الی ۲۰ در ساختمان شهید چمران خاتم الاوصیا برگزار می‌شود.

وی با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه افزود: بانوان جهادگر در این مراسم خاطرات خود را برای افراد حاضر در جلسه بیان می‌کنند.

کد مطلب 4679896

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