نرگس نیازمند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری گردهمایی بانوان جهادگر دوران دفاع مقدس افزود: این مراسم مادران و اعضای خانواده شهدا و فعالان فرهنگی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به ایثارگری بانوان در دوران هشت سال دفاع مقدس افزود: در این مراسم بانوانی که در دوران دفاع مقدس به خدمت رسانی می‌پرداختند حضور می‌یابند.

مسئول بانوان بنیاد خاتم الاوصیا بیان کرد: گردهمایی بانوان جهادگر دوران دفاع مقدس امروز سه‌شنبه ساعت ۱۸ الی ۲۰ در ساختمان شهید چمران خاتم الاوصیا برگزار می‌شود.

وی با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه افزود: بانوان جهادگر در این مراسم خاطرات خود را برای افراد حاضر در جلسه بیان می‌کنند.