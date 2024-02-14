نرخ بیکاری برای اولین بار به ۷ درصد رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، «سید صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همه در اظهار نظر آزاد هستند و می‌توانند نسبت به هر موضوعی خدشه وارد کنند اما برخی آمارهای اشتغال که گفته می‌شود صحیح نیست زیرا اساساً ملاک عمل، مراکز رسمی هستند و ما آمار اشتغال را به چند روش بررسی می‌کنیم که یکی سامانه رصد، دومی میزان بیمه اجباری و اختیاری است که از سوی کارفرمایان و خویش‌فرمایان صورت می‌گیرد. سومین روش هم آمار مراکز رسمی از جمله مرکز آمار ایران و سایر مراجع رسمی کشور است.

وی ادامه داد: این‌ها همه موید این هستند که ما تک به تک نسبت به کاهش نرخ بیکاری موفق بوده‌ایم، یعنی آن ۲ درصدی که گفتیم محقق شده و نرخ بیکاری برای اولین بار در ۴۰ سال اخیر به کانال ۷ رسیده است. باید گفت اگر کارشناسان نظری دارند اعلام کنند و حتی بیایند با ما صحبت کنند تا اگر شبهه‌ای وجود دارد، برایشان برطرف کنیم.

مرتضوی در ادامه تاکید کرد: طرح‌های کالابرگ به مناسبت دهه فجر اجرایی و با استقبال خوبی مواجه شد، به گونه‌ای که ظرف ۷ روز گذشته بالغ بر ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از این طرح استفاده کردند. این طرح اعتباری در حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان داشت که ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان آن یارانه بود و مابقی را هم مردم از خود خرید کردند. این طرح باعث شد تا هم بازار رونق بگیرد و هم مشکلات مایحتاج عمومی مردم کم شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوال دیگری بیان کرد: آن‌هایی که الان بالای ۲۸ سال سابقه کار دارند، حداقل باید ۳۰ سال خدمت کنند و افزایش سن بازنشستگی از سال ۱۴۰۵ عملیاتی می‌شود.

وی تصریح کرد: قانون، مشمول کسانی می‌شود که ۲۸ سال سابقه خدمت دارند و مشمول افرادی که ۲۹ و ۳۰ سال سابقه دارند، نمی‌شود.

مرتضوی تاکید کرد: بحث اشتغال را از طریق سامانه «رصد» و میزان بیمه اجباری و اختیاری که از کارفرمایان و خویش‌فرمایان صورت گرفته و مرکز آمار ایران ارزیابی می‌کنیم.