سه موضوع تأثیرگذار در اخلاق پزشکی/ نگاه به بیمار باید تغییر کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس زاده، در افتتاحیه دهمین کنگره اخلاق پزشکی، افزود: در افتتاحیه کنگره سه خبر خوب بود که موجب خوشحالی است. اول فرمایشات فاخر و ارزشمند حضرت آیت الله جوادی آملی که عمق کلام ایشان و مفاهیم جدیدی که عنوان کردند باید مورد توجه و ارجاع قرار بگیرد. خبر دوم هم اینکه ذکر شد در رنکینگ آسیا، کشورمان رتبه اول حوزه اخلاق پزشکی و مقالات مرتبط با آن است. سومین خبر هم رونمایی از دایرةالمعارف وزین اخلاق پزشکی است که قطعاً برای محققان و اعضای جامعه پزشکی مرجعی ارزشمند و قابل اتکا است.

وی ادامه داد: ما در حوزه اخلاق پزشکی سرآمد هستیم و باید این جایگاه پاس داشته شود. با نگاهی به گذشته درمی‌یابیم در این زمینه تاریخی غنی داریم. در زندگینامه خودنوشت برزویه طبیب مربوط به دوران پیش از اسلام توجه به اخلاق طبابت آمده است. ما میراث دار بزرگانی چون ابوعلی سینا، رازی و علی بن عباس اهوازی هستیم که مفاخر علمی و پزشکی جهان بوده‌اند و در عین حال توجه ویژه‌ای هم به مقوله اخلاق طبابت و حکیم بودن داشته‌اند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، در ادامه به سه موضوع تأثیرگذار در مقوله اخلاق پزشکی پرداخت و گفت: ابتدا باید نگرش به بیمار و بیماری تغییر کند و نوع نگاه از بالا به پایین پزشک به بیمار اصلاح و حتماً برعکس شود. چرا که بیماران ولی نعمت جامعه پزشکی و نیز مورد عنایت خاص خداوند هستند. برای فهم این موضوع رجوع به دعای پانزدهم صحیفه سجادیه می‌تواند رهگشا باشد در مکتب اخلاقی ما تاکید شده که بیمار ارزشمند است و ارج و قرب الهی دارد

وی ادامه داد: مورد دوم بحث زیرساخت‌های لازم برای اخلاقی شدن جامعه پزشکی است که معیشت از زیرساخت‌های اصلی است. متولیان و سیاستگذاران باید بدانند شرط اخلاق مداری جامعه پزشکی این است که معیشت حداقلی جامعه پزشکی را بر اساس قانون تأمین کنند. مورد سوم هم بحث نظارت است. نمی‌شود وظایف اخلاق پزشکی را به وجدان افراد سپرد و انجمن‌های علمی و نیز انجمن علمی اخلاق پزشکی، دانشگاه‌ها و کمیسیون اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی باید در این زمینه ورود کنند و هر جا اخلاق پزشکی رعایت نشد رسیدگی و تذکر داده شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران گفت: با توجه به این سه محور مبحث اخلاق پزشکی از حوزه تئوری و محتوایی به شکل عملیاتی و جاری در خواهد آمد.