  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۳:۴۱

وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی: شمار مجروحان درگیری‌ها به ۸۶۹۲ نفر رسید

وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی: شمار مجروحان درگیری‌ها به ۸۶۹۲ نفر رسید

وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی اعلام کرد شمار مجروحان این رژیم از آغاز درگیری‌ها با ایران به ۸۶۹۲ نفر رسیده و ادامه عملیات‌های مقاومت در جبهه شمالی همچنان بر آمار تلفات می‌افزاید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی در تازه‌ترین آمار خود اعلام کرد که تعداد مجروحان این رژیم از زمان آغاز جنگ با ایران تا ۱۲ مه به ۸۶۹۲ نفر رسیده است.

بر اساس این گزارش، تنها در ۲۴ ساعت گذشته نیز ۹ نفر به آمار مجروحان افزوده شده‌اند.

وزارتخانه رژیم همچنین اعلام کرد از زمان آتش‌بس با ایران در ۸ آوریل، شمار افرادی که از جبهه شمالی در بیمارستان‌های سرزمین‌های اشغالی بستری شده‌اند به ۷۹۱ نفر رسیده است.

طبق داده‌های منتشر شده، پس از آتش‌بس با لبنان در ۱۷ آوریل نیز ۳۷۳ مجروح در مراکز درمانی رژیم صهیونیستی ثبت شده‌اند.

در همین حال، منابع صهیونیستی گزارش داده‌اند که عملیات‌های حزب‌الله علیه مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در مناطق شمالی فلسطین اشغالی ادامه دارد و حملات پهپادی و موشکی این گروه، تجمع نیروها و خودروهای نظامی را هدف قرار داده است.

رسانه‌های صهیونیستی اذعان کرده‌اند که ارتش رژیم همچنان با چالش جدی در مقابله با پهپادها و حملات حزب‌الله روبه‌روست و این حملات خسارات قابل توجهی به نیروهای صهیونیستی وارد کرده است.

کد مطلب 6828362

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه