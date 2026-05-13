به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی در تازهترین آمار خود اعلام کرد که تعداد مجروحان این رژیم از زمان آغاز جنگ با ایران تا ۱۲ مه به ۸۶۹۲ نفر رسیده است.
بر اساس این گزارش، تنها در ۲۴ ساعت گذشته نیز ۹ نفر به آمار مجروحان افزوده شدهاند.
وزارتخانه رژیم همچنین اعلام کرد از زمان آتشبس با ایران در ۸ آوریل، شمار افرادی که از جبهه شمالی در بیمارستانهای سرزمینهای اشغالی بستری شدهاند به ۷۹۱ نفر رسیده است.
طبق دادههای منتشر شده، پس از آتشبس با لبنان در ۱۷ آوریل نیز ۳۷۳ مجروح در مراکز درمانی رژیم صهیونیستی ثبت شدهاند.
در همین حال، منابع صهیونیستی گزارش دادهاند که عملیاتهای حزبالله علیه مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در مناطق شمالی فلسطین اشغالی ادامه دارد و حملات پهپادی و موشکی این گروه، تجمع نیروها و خودروهای نظامی را هدف قرار داده است.
رسانههای صهیونیستی اذعان کردهاند که ارتش رژیم همچنان با چالش جدی در مقابله با پهپادها و حملات حزبالله روبهروست و این حملات خسارات قابل توجهی به نیروهای صهیونیستی وارد کرده است.
