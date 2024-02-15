تشریح وضعیت جوی و ترافیکی جاده های کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد شیرانی، درباره آخرین وضعیت ترافیکی جادههای کشور گفت: ترافیک در آزادراه قزوین-کرج-تهران حد فاصل پل فردیس تا پل کلاً، آزادراه ساوه-تهران حد فاصل نسیم شهر تا رضی آباد و محور شهریار-تهران در برخی از مقاطع نیمه سنگین گزارش شده است.
وی درباره وضعیت جوی جادههای کشور افزود: در برخی از محورهای استانهای آذربایجان غربی و کردستان بارش پراکنده برف و باران مشاهده شده است.
شیرانی ادامه داد: بارش باران در برخی از محورهای استانهای آذربایجان شرقی، بوشهر، لرستان، اردبیل، زنجان، کرمانشاه، همدان، ایلام و خوزستان اعلام شده است.
وی افزود: در این شرایط رانندگان باید توجه داشته باشند که استفاده از زنجیر چرخ در محورها و گردنههای کوهستانی برفگیر الزامی است. رعایت فاصله طولی مناسب، رانندگی با سرعت مطمئنه و پرهیز از سبقت غیرمجاز موضوع دیگری است که رانندگان باید در شرایط برفی و بارانی رعایت کنند. اطمینان از سالم بودن تجهیزات زمستانی خودرو نظیر برف پاککن و بخاری، پُر بودن باک خودرو در شروع سفر، همراه داشتن وعده غذایی کافی و لباس گرم مناسب از دیگر توصیههای پلیس به رانندگان است.
شیرانی با اعلام شماره ۱۲۰ از رانندگان و مسافران خواست که پیش از شروع سفر حتماً با این شماره تماس بگیرند و با اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جادهها و محورهای دارای انسداد و محدودیت ترافیکی، مناسبترین زمان و مسیر را برای انجام سفرهای خود انتخاب کنند.
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