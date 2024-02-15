بازگشایی معبر پل احمدآباد مستوفی پس از ایمن سازی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی زنی وند اظهار داشت: از چندی قبل کنارگذر پل احمد آباد مستوفی به مسیر کندرو بزرگراه آزادگان به سمت جنوب به دلیل اختلاف سطح‌های زیاد و خرابی روکش آسفالت و همچنین نداشتن حفاظ ایمنی در حاشیه کناری راه مسدود شده بود تا از وقوع تصادفات احتمالی پیشگیری شود.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده و همکاری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، خوشبختانه عملیات تراش و روکش آسفالت این مسیر به طور کامل انجام شده است.

سرهنگ زینی‌وند ادامه داد: پس از انجام بازدید میدانی مشترک هفته قبل که به اتفاق مدیر کل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، نماینده سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و معاون ترافیکی منطقه?? شهرداری تهران از این محل انجام شد، عملیات ایمن سازی حاشیه این مسیر نیز با نصب نیوجرسی‌های مفصلی که از استحکام کافی برخوردار هستند و مانعی برای خروج از راه وسایل نقلیه عبوری خواهند بود شروع شده و امیدواریم نهایتاً ظرف یکی دو روز آینده این نقص راه هم برطرف خواهد شد.

رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: مطمئناً پس از حصول اطمینان از رفع کامل نواقص راه، این مسیر دسترسی برای شهروندان بازگشایی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه امنیت تردد شهروندان خط قرمز پلیس است گفت: پلیس راهور تهران بزرگ برای افزایش ایمنی تردد شهروندان تمام تلاش خود را به کار بسته است و اقدامات ایمنی و مهندسی ترافیک خود را به منظور افزایش ایمنی تردد شهروندان به کار می‌گیرد