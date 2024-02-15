دانشگاه باید نیروی متخصص و متعهد تربیت کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلوزاده صبح پنج شنبه در آئین تکریم و معارفه رؤسای دانشگاه پیام نور واحد اهرم اظهار داشت: دانشگاه پیام نور می‌تواند با تربیت نیروی انسانی متخصص، اقتصاد کشور را سامان ببخشد و فرهنگ ایرانی اسلامی را ارتقا دهد.

امام جمعه اهرم اضافه گرد: اگر خروجی آموزش عالی ما، نیروهای متخصص و متعهد باشند، نگرانی‌ها بابت هجمه‌های فرهنگی و اقتصادی دشمنان، کمتر خواهد شد زیرا می‌دانیم که قرارگاه‌های مستحکم و متخصص برای مقابله با جنگ شناختی و ادراکی، اقتصادی و فرهنگی دشمن داریم که نه تنها حالت تدافعی ندارند، بلکه در ساختاری مدون، به تبلیغ و ترویج گفتمان انقلاب اسلامی می‌پردازند.

وی با بیان اینکه باید انگیزه نیروی انسانی امروز مانند انگیزه و روحیه فرماندهان و رزمندگان در دوران جنگ باشد خاطرنشان کرد: آن روحیه سبب شد از زمانی که سیم خاردار هم به ما نمی‌فروختند، به تولید موشک و انواع سلاح‌ها برای دفاع همه جانبه از خود برسیم.

پهلو زاده افزود: دشمنان روی امکانات مادی ما حساب و جنگ را شروع کرده بودند ولی نمی‌دانستند دوره جنگ اراده‌ها شروع شده و نیروی انسانی متعهد ما با اراده‌ای قوی بر اراده‌های ضعیف اما برخوردار از انواع امکانات دشمن غلبه خواهد کرد.

امام جمعه اهرم با اشاره به روایتی از امام حسن عسکری (ع) بیان کرد: ایشان می‌فرمایند «اگر کسی باب معرفت به خدا را باز کرده و با او انس بگیرد، تکیه‌گاهی جز حضرت حق برای خود قائل نیست و این تکیه‌گاه به گونه‌ای بنیان‌های فکری و اعتقادی او را تقویت می‌کند که دیگر از هیچ قدرتی جز او ترس و وحشت نخواهد داشت.