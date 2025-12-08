از راهکار بیماران تا مسئولین درمانی برای یک بیماری اپیدمی

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز وقتی خواهرم با نگرانی به من پیام داد که «خیلی نگرانم» علت را که جویا شدم، در پاسخ گفت بخاطر افزایش شدید آمار آنفولانزا در کشور خیلی نگرانم. یاد دو فرزند کوچکش افتادم که یکی از آنها حدود ۲ و دیگری ۹ ساله است و مدرسهای و یکی دو هفته پیش بخاطر همین بیماری تا مرز بستری شدن در بیمارستان پیش رفتند. نگران بود و میگفت نمیدانم باید چه کار کنم بچه را به مدرسه بفرستم احتمال خیلی زیاد دوباره مبتلا میشود و هر دو کودک میگیرند، به مدرسه نفرستم، از درس و مشق عقب میافتد.
این دیالوگ من را یاد استوری چند روز گذشته مجری تلویزیونی انداخت که در اینستاگرام اخیراً اعلام کرد بخاطر ویروس آنفولانزا دختر ۳ سالهاش بستری است و کلیهها و ریهاش از کار افتاده است و وقتی امروز برای جویای احوال فرزندش با او تماس گرفتم، گفت حالش خوب نیست فقط دعا کن، خیلی دعا کن....
این نگرانیها به کنار اما بنظرم حدود یکی دو ماه قبل که گلایه کردیم چرا آمار آنفولانزا بالا رفته اما مسئولین نه اظهار نظری میکنند و نه توصیههای ایمنی اعمال میکنند، میشد با اقدامات و توصیههایی جلوی این حجم از انتقال ویروس و آماری که امروز منتشر شد درباره جهش ۴ برابری مبتلایان به این ویروس را گرفت.
حالا هم بهنظر میشود با اقداماتی مثل تعطیلی مدارس (مانند برخی شهرستانها) برای مدتی جلوی انتشار گستردهتر این ویروس خصوصاً بین کودکان را گرفت؛ همانطور که برای آلودگی هوا مدارس را تعطیل میکنیم که جدای از تردد، آسیب کمتری به کودکان برسد، میشود برای مقابله با آسیب جدی به کودکان، مدتی از کنار هم بودن آنها به واسطه تعطیلی جلوگیری کرد.
انتظار میرود که راهکار مسئولین بهداشتی و درمانی با نگرانی خانوادهها برای مقابله با بیماری (دعا کنید) یک تفاوتهایی باید داشته باشد.
