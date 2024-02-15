باند هرمی در تنکابن متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهادر دیلمی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت یک شرکت هرمی در این شهرستان، موضوع در دستورکار مأموران انتظامی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن، افزود: مأموران کلانتری ۱۴ شیرود پس از بررسی‌های همه جانبه و اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی محل اختفای متهمان در شهر شیرود شدند.

سرهنگ دیلمی، تصریح کرد: این افراد که در قالب یک باند شش نفره از استان‌های مختلف کشور اقدام به تبلیغ و عضوگیری برای یکی از شرکت‌های هرمی می‌کردند در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند.

وی در پایان اظهار داشت: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.