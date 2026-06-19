۷ انبار احتکار ارزاق عمومی در تنکابن کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهادر دیلمی از کشف و ضبط ۱۵۰ تن ارزاق عمومی که در هفت انبار این شهرستان دپو شده بود، خبر داد و با اشاره به رصد مستمر بازار توسط پلیس، گفت: مأموران پلیس امنیت عمومی و جرایم اقتصادی با بهرهگیری از شیوههای نوین اطلاعاتی، از نگهداری مقادیر قابلتوجهی کالاهای اساسی در انبارهای سطح شهرستان مطلع شدند و بلافاصله موضوع را در دستور کار قرار دادند.
سرهنگ دیلمی افزود: پس از هماهنگیهای قضائی، بازرسی از این انبارها آغاز شد و در جریان آن، مقدار ۱۵۰ تن برنج، روغن و مواد شوینده کشف شد که متخلفان با پاککردن تاریخ تولید و انقضا، قصد داشتند این اقلام را با قیمتهای چندین برابر نرخ کارخانه به بازار عرضه کنند و از این رهگذر سود کلانی به جیب بزنند.
فرمانده انتظامی تنکابن با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی محمولههای مکشوفه را ۲۰۰ میلیارد ریال اعلام کردهاند، خاطرنشان کرد: در این پرونده سه نفر از سودجویان و محتکران دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.
وی در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با هرگونه اخلال در نظام توزیع کالا، تصریح کرد: سوداگران و محتکران بدانند که پلیس با رصد شبانهروزی بازار و برخورداری از اشراف اطلاعاتی، هیچگونه مسامحهای در قبال سوءاستفاده از نیازهای مردم نخواهد داشت و با متخلفان برابر قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.
نظر شما